Podněstří: O který separatistický region Moldavska by mohlo mít Rusko zájem?

„Kontrola jižní Ukrajiny je další východisko do Podněstří, kde jsou také fakta o pronásledování rusky mluvícího obyvatelstva,“ řekl Rustam Minnikaev, úřadující velitel Centrálního vojenského okruhu Ruska. Podle ruské tiskové agentury Interfax .

Dva měsíce po invazi na Ukrajinu ruský vojenský velitel v pátek naznačil, že cílem Moskvy je vytvořit koridor přes jižní Ukrajinu do Podněstří, Odtržená republika ve východním Moldavsku.

Nebylo jasné, zda Minkajevovo prohlášení odráží oficiální stanovisko Kremlu. Komentář některé analytiky překvapil, protože v prvních týdnech války se Rusko snažilo a nepodařilo se mu postoupit na jihozápadní Ukrajinu – oblast, kterou by potřebovalo zajistit, aby dosáhlo hranice s Podněstřím.

To však vyvolalo celosvětovou debatu o odtržené enklávě a představuje dosud největší přímou výzvu Moldavska. Moldavsko si později v pátek předvolalo ruského velvyslance, aby vyjádřil „hluboké znepokojení“ nad Minkajevovými komentáři.

Analytici říkají, že je nepravděpodobné, že by ruská armáda, která je zapletená do bitvy o kontrolu nad východní Ukrajinou, byla schopna vyrazit takovou cestu. A přestože Podněstří podporuje Moskva a hostí ruské jednotky, nemusí to znamenat, že se jeho obyvatelé chtějí války zúčastnit.