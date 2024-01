Cílem studie je přivést Nanotyranna, menšího dinosaura, zpět ze zapomnění

Jiní odborníci tvrdí, že studie pravděpodobně debatu neukončí.

„Vypadá to jako Schrödingerův dinosaurus,“ řekl Thomas Holtz, paleontolog z University of Maryland, který se na studii nepodílel. „Tento dokument přiměje lidi o tom mluvit, ale ve skutečnosti to nevyřeší.“

Aby dokázal svůj názor, tým Dr. Longricha studoval původní 23palcovou lebku a novější nálezy nesoucí jména Jane a Betty, stejně jako Dlouho sporný exemplář tyranosaura„Souboj dinosaurů.“ Všechny tyto faktory odpovídají za dospívajícího T. rex, řekl Dr. Longrich. Ale jeho tým řekl, že našel asi 150 rozdílů v jejich anatomii, včetně detailů lebky; prodloužený, čepelovitý čenich; Jeho paže a drápy jsou delší než u dospělých.

Řekl také, že vzorky měly rysy odpovídající dospělým zvířatům, nikoli dospívajícím. Intraoseální růstové prstence ze tří vzorků – včetně Jane a Betty's – naznačují zpomalení rychlosti růstu. Vědci odhadli, že zvířata byla na cestě k hmotnosti více než tunu, spíše než T. rex, který vážil mezi čtyřmi a pěti tunami.

„Máme tři jedince, což v podstatě vylučuje individuální rozdíl nebo abnormální růstový vzorec,“ řekl Dr. Longrich. „Co vidíme, je, že vzorce růstu nejsou v souladu s tím, že tato zvířata jsou mladá.“