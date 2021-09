Vítězové olympijských her v Pekingu 2022 z Red Wings pocházejí odkudkoli

Trvalo nějakou dobu, než jsme se tam dostali, ale olympijské hry v Tokiu 2020 se nakonec staly, jen o rok později. Bylo to tak předvídatelné a plné toho, co dělá sport neuvěřitelným: spojit lidi doslova z celého světa v nebývalém čase, aby reprezentovali své země, a doufejme, že inspirují své krajany a ženy, aby tvrdě pracovali, šli za svými sny a spojili se v láska uprostřed toho, co byl náročný a náročný rok. Pro nás všechny.

No hádejte co? Pokud si myslíte, že je to úžasné, zbývá nám jen pět měsíců do další olympiády. V Pekingu se blíží zimní olympijské hry 2022, přičemž zimní hry mají začít v únoru 2022. Už víte, že basketbal, atletika jsou základními součástmi letních her a zima přichází jako jedna z hlavních událostí hokej (a led) bruslení, bruslení a kolečkové brusle). samozřejmě led).

S nejnovějšími novinkami Zúčastní se hráči NHL Na olympijských hrách v Pekingu v roce 2022 jsem si řekl, proč nejezdit tam, kde se Red Wings hodí, pokud budou mít tu čest být vybráni, aby mohli hrát za svůj národní tým na této mezinárodní scéně.

Nosit červenou a bílou je další věc a přidat modrou do červené, bílé a modré barvy týmu USA je další. Pokud o tom potřebujete nějaký důkaz, sledujte klasický „Zázrak“ (jeden z mých nejoblíbenějších favoritů, pro případ, že by vás to zajímalo).

A protože hokej je mezinárodní hra, ať už tito hráči hrají za tým USA, tým Kanady, Švýcarsko, Norsko nebo Finsko, čisté potěšení a čest hrát za svou zemi s sebou přináší zcela jinou úroveň cti a kamarádství. , a vzrušení z toho, že platforma bude plně reprezentovat vaši zemi. Fandí vám nejen vaše země, ale také lidé z celého světa, kteří hrají hokej na největší sportovní scéně.

Soupiska Red Wings není výjimkou pro mezinárodní talenty. Pokud znáte hokej, konkrétně Hockeytown, víte, jak moc se hráči s okřídleným kolem jako Sergei Fedorov, Brendan Shanahan, Pavel Datsyuk, Henrik Zetterberg, Nicklas Lidström, Ted Lindsay, Gordie Howe a současný generální manažer Wings Steve Yzerman.

Letošní soupiska obsahuje také mnoho hráčů z celého světa, převážně z Evropy. Pokud vás zajímá hlouběji, první epizoda Red Wings “okřídlené kolo” Tento rok se ponořil do toho, jak franšíza historicky odvedla dobrou práci při zkoumání a získávání vyhlídek konkrétně z Evropy.

Takže, dámy a pánové, bez dalších okolků, tady by hrál současný soupis, pokud by se konaly olympijské hry. Hádejte, kolik zemí pavilony aktuálně představují.

Máte svůj odhad? Báječné. Odpověď odhalím na konci tohoto. Mezitím se připoutejte a mějte ruce, ruce a nohy stále na nohou a užijte si tuto cestu kolem světa, abyste zjistili, do kterých zemí tato červená křídla patří.

Poznámka: Aktuální seznam a rodné město každého hráče Podle NHL.com, spolu se stránkami NHL pro bývalé hráče Wings. V závorkách u každého titulu najdete „tým“ a název země v jazyce dané země (podle Překladače Google). V tomto článku se tedy také můžete naučit nový jazyk, dva nebo tři …

Cue the Olympics pódium koncertní hudba. Tady jsme! Naše cesta začíná v Evropě.

Tým Švédska (Arbetslag Sverige)

Když myslíte na Švédsko a červená křídla, hmmm … ano, vím, na koho myslíte: Liedstrom. Může jeden z nich reprezentovat Švédsko jako on? Minimálně jeden z nich má stejné příjmení a hraje stejnou pozici.

Švédská juniorská reprezentace slaví Mistrovství světa juniorů 2012 poté, co porazila Rusko v zápase o zlatou medaili v Calgary, Alberta, Kanada (Resolute, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, přes Wikimedia Commons)

Jonatan Berggren – pravé křídlo RW (Uppsala, Švédsko)

Lucas Raymond – LW ​​(Göteborg, Švédsko)

Gustav Lindstrom – D (Ostervala, Švédsko)

Victor Brattström – brankář (Göteborg, Švédsko)

Tým České republiky

Necelé dvě hodiny letadlem ze Stockholmu do Prahy (v matematickém cestování), nyní vstupujete do České republiky, kde červené křídlo představuje dvě křídla.

Jakub Vrana – LW ​​(Praha, Česká republika)

Filip Zadina – RW (Pardubice, Česká republika)

Tým Švýcarska

Poznámka: Výše ​​uvedený název je v němčině, protože podle Studium ve Švýcarsku Visa Merksha“(T) Němčinou se mluví ve východní a střední části Švýcarska. Většina (asi 60%) populace hovoří švýcarskou němčinou, známou jako Schwiizertütsch, což je směsice různých dialektů, kterými se dříve mluvilo v Rakousku a Německu.”

Bios Sutter – C (Curych, Švýcarsko)

Tým Rusko (tým Rusko) – Ruský olympijský výbor

Vypadá ten chlap povědomě? Nemstnikov mohl na olympiádě reprezentovat stejně jako jeho krajan Pavel Datsyuk, který křídly oprášil levé a pravé obránce.

Pavel Datsyuk (Kredit KHL.ru/http://levpraha.cz)

Vladislav Namestnikov – C (Žukovskij, Rusko)

Německý tým

Z Ruska do Německa pro křídla letos Němci kryli obranu.

Moritz Seider-D (Zell, Německo)

Thomas Grace – Guale (Füssen, Německo)

Tým Kanada

Poznámka: v závorkách je francouzština, protože už možná víte, že francouzština je druhým oficiálním jazykem země, přičemž nejběžnějším jazykem je angličtina (podle Úřad komisaře pro úřední jazyky).

Pokud se vydáte na dlouhou cestu z Německa do Kanady, vstupujete do jedné z nejmilovanějších zemí světa. Jak uvidíte, Kanada získala většinu seznamu Wings. To se neliší od mnoha seznamů Wings v celé historii franšízy (Shanahan, Lindsay, Howe, Yzerman, seznam pokračuje).

Tyler Bertuzzi – LW ​​(Sudbury, Ontario, Kanada)

Ruby Fabri-C (Mississauga, Ontario, Kanada)

Sam Gagner-C (Londýn, Ontario, Kanada)

Michael Rasmussen – C (Surrey, Britská Kolumbie, Kanada)

Carter Rooney – RW (Grande Prairie, Alberta, Kanada)

Mitchell Stevens – C (Peterborough, Ontario, Kanada)

Seth Barton – D (Kelowna, Britská Kolumbie, Kanada)

Ryan Murphy – D (Aurora, Ontario, Kanada)

Donovan Sebrango – D (Ottawa, Ontario, Kanada)

Mark Stahl-D (Thunder Bay, Ontario, Kanada)

Troy Stecher – D (Richmond, Britská Kolumbie, Kanada)

Sebastian Koussa – brankář (Hamilton, Ontario, Kanada)

Tým USA

Projíždíme tunelem Windsor a nyní jsme zpět v Detroitu a USA. Spojené státy americké! Spojené státy americké! Pokud by Larkin, DeKeyser nebo Oesterle reprezentovali Ameriku v Pekingu, byla by to výhra jak pro Red Wings, tak pro stát Michigan, jak vidíte, všichni pocházejí ze státu Great Lakes.

Tým USA slaví vítězství nad Kanadou během zápasu o zlatou medaili na mistrovství světa juniorů IIHF 2021 na Rogers Place 5. ledna 2021 v kanadském Edmontonu. (Foto Codie McLachlan/Getty Images)

Oesterle nedávno dal médiím křídla Prohlídka jeho dětství, kde hrál hokej, když vyrůstal v Dearborn s křídly. Od mini kluziště v Michiganu po olympiádu, teď to musí být splněný sen. Nejen Oestrel a tito lidé, ale všichni jejich spoluhráči na seznamu.

Kyle Criscolo (Southampton, New Jersey, USA)

Adam Ernie – LW ​​(New Haven, Connecticut, USA)

Dylan Larkin-C (Waterford, Michigan, USA)

Danny Deciser – D (Detroit, Michigan, USA)

Nick Lady – D (Eden Prairie, Minnesota, USA)

White New Power – D (Hugo, Minnesota, USA)

Jordan Austrell – D (Dearborn Heights, Michigan, USA)

Alex Nedelijkovic – brankář (Parma, Ohio, USA)

Hej, národní týmy po celém světě, vidíte to? Oddělení mají nějaké nashromážděné mezinárodní talenty a jsem si jistý, že kterákoli z těchto zemí by ráda bruslila za svůj národ na olympijských hrách.

Všechny tyto země přidají klíčový prvek do hokejového týmu své země. Je zábavné sledovat, kam patří každé vaše křídlo na světě. Tady je nápad: tým by měl letos uspořádat mini-olympiádu se zastoupením všech těchto zemí (nebo alespoň křížovou palbu), aby zjistil, která země je v Hockeytownu nejlepší.

Pokud byste uhodli, že v soupisce týmu je zastoupeno sedm zemí, měli byste pravdu. Gratulujeme! Kdo je váš oblíbený hráč Red Wings a které zemi budete fandit na zimních olympijských hrách 2022? Dejte mi vědět do komentářů!

Uvidíme, jestli některý z Wings skončí v barvách své země v Pekingu, ale mezitím si fanoušci Wings užijte tento seznam, kde můžete získat představu o tom, které národy by mohly být v sezoně v zápasech Detroitu s některými jejich brusle pro červené a bílé.