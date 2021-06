Chorvatsko, Česká republika, Anglie, Skotsko

Konečně jsme pryč Euro 2020.

S 51 hrami končícími za 31 dní je jeden z 24 národů jedním z korunovaných mistrů Evropy.

Turnaj se měl konat loni v létě a měl se hrát na vyprodaných stadionech v několika hostitelských zemích k oslavě jeho 6. výročí. nicméně, UEFA Po ukončení hry COVID-19 se kluby dohodly na zpoždění domácí sezóny o jeden rok.

Stále máme 11 křesel v 11 zemích, ale kapacita je nízká. Týmy jsou povýšeny na 23 až 26 soupisek mužů a týmy mohou vytvořit až 5 alternativ na hru.

Skupina D je jedním z favoritů soutěže, Anglie, S Chorvatsko, Který je vyřadil v semifinále Světový pohár 2018. Oba by měli být pohodlně kvalifikovaní Česká republika A Skotsko Nepředstavoval velkou hrozbu.

Euro 2020 Chorvatsko Náhled

Finalisté mistrovství světa v roce 2018 budou doufat, že tentokrát to půjde lépe. Jejich největší silou je záložník, s Luca Motric, Marcelo Prosovic, A Medio Kovacic Schopen ovládat střed držení a hřiště. Navíc, Andrzej Gramrick Měla skvělou sezónu DSG Hoffenheim, Vstřelil 25 gólů v 34 vystoupeních. Pokud ho dokáží zastřelit, mají velkou šanci vytvořit mřížky.

Rozpory pro výhru ve skupině / finále 2

Skupina +350 | Chorvatsko porazilo I Chorvatsko a skončilo na prvních 2 – 150

Soupiska Euro 2020

Manažer: Slotko Talik



G.K.: Dominic Livakovic (GNK Dynamo Záhřeb), Lowry Kalinic (rozdělení HNK Hajj), Simon Sluga (Loton Town)

DEF: Sim Versalko (Atletico Madrid), Borna Barisic (Rangers), Duje Saletta-Carr (Olympic de Marseille), Dejan Lovren (Zenit Petrohrad), Josip Juranovic (Legia Varšava), Tomazogza (Tomazog) Lily OSC), Mile Schorick (NK Osijek)

MIT: Madio Kovacic (Chelsea), Luca Modric (Real Madrid), Marcelo Prosovic (Inter Milán), Milan Badelz (Janov), Nicola Vlasic (CSKA Moskva), Mario Basalik (Adolanda), Ivan Pericil (Inco) Wolfsburg), Mislav Orik (GNK Dynamo Záhřeb), Luca Ivanosek (GNK Dynamo Záhřeb)

FWD: Anto Repik (AC Milán), Bruno Petkovic (GNK Dynamo Záhřeb), Ande Pudimir (Osasuna), Andrzej Gramrick (DSG Hoffenheim)

Možný start XI

Viz klíčový hráč

Luca Motric

Sledovali jsme Liga mistrů Je mu stále 35 let a je velmi talentovaný na velké koncerty. Srdcem této stránky je nejvyšší hráč a kapitán v zemi. Fanoušci budou doufat, že je dovede do pozdějších fází zápasu.

Euro 2020 Česká republika Náhled

Česká republika se na turnaji dostala do špatné formy a trápí ji kontroverze. Jeden z jejich jedinečných chráničů, Ondej Kodela, UEFA zakazuje 10 závodů za rasové zneužívání Skotska Glenn Camara V březnu.

Od toho se moc neočekávalo Jaroslava Šilhavého Tým prohrál 4: 0 Itálie V nejnovější horké hře. Jejich nejlepší nadějí na opuštění skupiny je sedět hluboko a pokusit se vyhrát u pultu.

Rozpory pro výhru ve skupině / finále 2

Skupina +1200 | Česká republika porazit Českou republiku končí v prvních 2 +200

Soupiska Euro 2020

Manažer: Jaroslav ilhavý

G.K.: Tome Vaklak (Sevilla), Jiro Pavlenga (Werter Bremen), Ales Montes (SK Sigma Olomouc)

DEF: Vladimir Kaufel (West Ham), Pavel Guterbeck (DSG Hoffenheim), Ondrej Elustka (Sparta Brock), Dome Kalas (Bristol City), David Jima (Slavia Brock), John Borre (Slavia Brock) Brescia) Probek (Victoria Plassen)

MIT: Luke Masobast (Slavia Brock), Vladimir Tarida (Hertha Berlin), Domssek (West Ham), Anton Bar் n Barrack (Hellas Verona), Alex Kroll (Spartak Moskva), Dome Hole (Slovia Brock), Beat Jacob Jankto (Samptoria), Adam Hlosec (Sparta Brock), Jacob Pisek (FC Slovenský Liberec)

FWD: Patrick Schick (Bayer Leverkusen), Michael Kremenak (PAOK), Modage Vitra (Burnley), Tome Beckard (Legia Varšava)

Možný start XI

Viz klíčový hráč

Patrick Schick

Úspěch České republiky závisí na formě sikhů. The Bayer Leverkusen Na konci sezóny Forward vybledl a jednou skóroval – proti nejhoršímu FC Schalke04 – V posledních 9 hrách. Poté, co přivedli Skotsko jako první, pokud mají šanci dostat se z týmových pozic, potřebuje jeho země to nejlepší.

Euro 2020 UK Preview

Toto je nejlepší šance Anglie na nějaký čas vyhrát velký zápas. Budou se hrát tři týmové zápasy, semifinále a finále Wembley. Gareth Southgate S tím je spousta možností útoku Harry Kane, Bill Foton, Jadon Sancho, Rahim Sterling, Jack Graylish, A Marcus Rashford Tlačení na zahájení všeho.

The Tři lvi Jsou za tím problémy. Existují pochybnosti Harry Maguire Z úvodního anglického zápasu s Chorvatskem se uzdraví ze zranění kotníku. Trent Alexander-Arnold Byl vyloučen z anglického přátelského vítězství 1: 0 se zraněním stehna Rakousko.

Southgate si po nedělní závěrečné zahřívací hře vybere náhradu Rumunsko, S Jesse Lingard A James Ward-Bruce Oblíbené k vyzvednutí jeho slotu.

Rozpory pro výhru ve skupině / finále 2

Skupina-245 | Anglie skončila na 2 – 1250 a porazila I.

Soupiska Euro 2020

Manažer: Gareth Southgate

G.K.Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnston (West Brom)

DEF: Ben Sylvester (Chelsea), Connor Cody (Wolves), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atletico) (Manchester City) , Reese James (Chelsea)

STŘEDNÍ: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Calvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea)

FWD: Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Fukuoka Saga (Arsenal), Jaden Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Man City), Dominic Calvert-Levin (Jordánsko), Everton (Jordánsko) (Aston Villa)

Možný start XI

Viz klíčový hráč

Harry Kane

Kapitán Tří lvů přichází se vzrušující sezónou, kdy posune svou hru na další úroveň, ponoří se hlouběji a zapojí se do struktury. To ho vedlo k tomu, aby se dostal na vrchol Premier League Góly bodování (23) a asistence (14) ve stejné sezóně; Pak první hráč, který to udělal Andrew Cole V 93/94.

The Zlatá kopačka na mistrovství světa 2018 Přidat oblíbeného vítěze Zlatá bota Euro 2020 Je na seznamu nově vznikajících osobních cen. Tuto příležitost by však obětoval, pokud by to znamenalo, že by mohl vést Anglii ke slávě poprvé od roku 1966.

Euro 2020 Scotland Preview

Toto je skotské první vystoupení na významném mezinárodním turnaji Světový pohár 1998. Neměli by být podceňováni, kromě těch, kteří mají největší zájem Srbsko V kvalifikačním play-off. Steve Clark Je těžké je porazit tím, že jdete se třemi lidmi na zádech. Mohou způsobit jakékoli vedlejší problémy nalevo Andrewa Robertsona A Kierane Tyrney je Kvalitní.

Rozpory pro výhru ve skupině / finále 2

Skupina +1900 | Skotsko končí ve 2 +310 ve Skotsku, aby porazilo I.

Soupiska Euro 2020

Manažer: Steve Clark

G.K.: Craig Gordon (Heart of Midlothian), David Marshall (Derby County), John McLaughlin (Rangers)

Obránci: Liam Cooper (Leeds United), Declan Gallagher (Motherwell), Grand Honley (Norwich City), Jack Henry (Celtic), Scott McKenna (Nottingham Forest), Stephen O’Donnell (Motherwell), Nathan Patterson (Rangers), Andre Liverpool ), Greg Taylor (Celtic), Kieran Tyrney (Arsenal)

Záložníci: Stuart Armstrong (Southampton), Ryan Christie (Celtic), John Blake (Sheffield United), Billy Gilmore (Chelsea), John McKinn (Aston Villa), Kalam McGore (Celtic), Scott McDomney (Mancet)), Ryan Fraser (Newcastle) Sjednocený)

Vpřed: Řekněme Adams (Southampton), Lyndon Dykes (QPR), James Forrest (Celtic), Kevin Nisbet (Hibernian)

Možný start XI

Viz klíčový hráč

Andrew Robertson

Jejich kapitán je jedním z nejlepších plných smeček na světě. Jeho rychlost, míra úkolu, schopnost předávání a běhy vpřed budou klíčem k úspěchu Skotska v posledních třech a budou se na něj dívat, aby vedl útok.

Kde je Euro 2020 k dispozici ve Spojených státech?

Ve Spojených státech můžete legálně Sázení na fotbal 14 států v online a maloobchodních knihách o sportu.

Doporučujeme Kniha návrhů králů Do Colorada, Illinois, Indiany, Iowy, Michiganu, New Hampshire, New Jersey, Pensylvánie, Tennessee, Virginie a Západní Virginie.

Doporučujeme Sázková kancelář FanDuel Do Arkansasu, Delaware, Illinois, Indiany, Iowy, Michiganu, Mississippi, Nevady, New Hampshire, New Jersey, Nového Mexika, New Yorku, Oregonu, Pensylvánie, Rhode Island, Tennessee, Virginie a Západní Virginie.