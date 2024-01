Český surrealistický maestro Jan Švankmajer dokončil svůj nejnovější celovečerní dokument s názvem Kunstkamera.

25.07.2022 – Dokument blíže přibližuje sbírku artefaktů a předmětů českého umělce a jeho manželky, včetně umění fyzické osoby, brutálního umění, alchymie a produktů přírody

Kunstkamera (© Athanor)

Mezinárodně uznávaný český režisér a výtvarník Jan Švankmajer Sbohem natáčení celovečerních fantasy filmů s metadramatem hmyz V roce 2018. Surrealistický maestro však neměl v úmyslu úplně odejít do důchodu. Švankmajer pokračoval ve vydávání svých spisů a byl námětem dokumentu Ze zákulisí Chemická pec byl zastřelen během natáčení hmyz.

(Článek pokračuje níže – Obchodní informace)

Dlouholetý producent Švankmajer Jaromír KalistaUpozornil na to , český outfit Athanor Chemická pec Podařilo se mu více upozornit na režisérovu rozsáhlou sbírku uměleckých děl a idolů, i když je lze v dokumentu jen letmo zahlédnout. Producent uvedl, že dlouhodobý zájem o vystavení artefaktů od Jana W Eva Švankmajer „Touha fanoušků z celého světa navštívit skupinu.“ [glanced in The Alchemical Furnace]„To je vedlo k tomu, že zdokumentovali sbírku a vytvořili ‚kino konzervaci‘. Na projektu pracovali po celou dobu pandemie a nyní je hotový.

„nápad Rudolf IIKunstkamera mě vždy fascinovala. Nedílnou součástí císařovy sbírky nejsou skutečné umělecké poklady, ale někdy chátrající předměty a kuriozity. „Rudolf II. přece nebyl kunsthistorik, ale člověk s horečnou fantazií, ba co víc, byl císařem, který se mohl řídit vlastními rozmary, a nejen ‚estetickou hodnotou‘,“ vysvětluje režisér. Dodává, že „neestetický, nezprostředkovaný účinek wunderkabinet má asociace s magickými funkcemi přírodních výtvorů lidí nebo s produkty psychiky nebo šílenců.“ Film bude postaven na tematické struktuře, která zahrnuje umění fyzických osob, art brut, Arcimboldovský princip, chemii a produkty přírody. „Spojení magie a surrealismu musí být,“ dodává Švankmajer.

Kunstkamera, poslední celovečerní dokumentární projekt 87letého českého surrealistického režiséra, jak potvrdil producent filmu, se neomezí pouze na katalogizaci artefaktů nalezených v režisérově soukromé sbírce. Producent filmu prozradil, že cílem bylo přidat režisérovu „imaginativní perspektivu“ včetně „magické atmosféry“ kulis a paláce Horní Staňkov, kde byla instalována většina kunstkamery.

Calista Cineuropa potvrdila, že připravuje dvě verze filmu. Zkrácenou verzí bude verze pro kino, která bude mít světovou premiéru 31. července na Czech Film Gathering. Letní filmová škola v Uherském Hradišti. Delší verze – režisérský sestřih – bude mít indexový charakter a bude mít premiéru v nadcházejícím uvedení filmu Mezinárodní festival dokumentárních filmů Je Hlava. Výrobce také prozradil, že mají 20 hodin Kunstkamera Záběry nebudou použity ve finálních verzích filmu, ale plánují je archivovat pro případné budoucí použití. V rozhovoru s Cineuropa Calista odhalila svůj záměr být propuštěna Chemická pec A Kunstkamera Společně doprovázet sbírku knihou Kunstkamera.

Kunstkamera Produkoval Jaromír Kalista z Athanoru. Film podpořil Fond českého filmu. Athanor bude film distribuovat a bude zajišťovat prodej.