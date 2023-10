Český ministr zahraničí Jan Lipavský navštívil Francii

Dne 6. října navštívil český ministr zahraničí Jan Lipavský Paříž, kde jednal se svou francouzskou protějškem Catherine Colonnou, francouzskou ministryní pro Evropu a zahraničí. Oba společně diskutovali o různých tématech souvisejících s bilaterálními vztahy a dalšími zahraničněpolitickými záležitostmi.

Jedním z hlavních témat setkání je očekávaná návštěva prezidenta Petera Pavla ve Francii a prezidenta Emmanuela Macrona v České republice. Rovněž byl naléhán podpis připravovaného akčního plánu strategického partnerství a francouzská strana projevila zájem o dostavbu jaderné elektrárny Dukovani. Ministři Lipavsky a Colonna pokračovali v jednání o důležitých mezinárodních otázkách, včetně podpory Ukrajiny, rozšiřování EU a NATO a česko-francouzské obranné spolupráce. Oba chtějí navázat na úspěšná předsednictví svých zemí v Radě Evropské unie.

Ministři rovněž jednali o otázkách týkajících se západního Balkánu, Indo-Pacifiku, Číny a Tchaj-wanu. Nakonec se ministr Lipovský pro inspiraci zeptal na příklad francouzské diplomacie a reformy její diplomatické akademie. „Setkání se neslo ve velmi přátelském a otevřeném duchu. Mluvili jsme o migraci a budoucnosti Evropy jako celku, co to znamená pro rozšiřování EU, jak podpořit proces rozšiřování a co to znamená pro vnitřní transformaci fungování Evropy. Řekl ministr Lipovský.

Šéf české diplomacie jednal také s poradcem prezidenta Macrona pro strategické záležitosti Xavierem Chatelem. Jednání se zaměřilo na ruskou agresi proti Ukrajině, vztahy se Spojenými státy a bezpečnostní spolupráci s partnery z EU a NATO.

Ministr Lipovský využil svého pobytu v Paříži k setkání se třemi významnými soudruhy žijícími ve Francii. Zejména s Ivanou Seklovou, vedoucí pedagogického vedení České školy bez hranic, ředitelkou Check-in filmového festivalu Marketou Hodoškovou a místostarostkou Sokola Paříž Petrou Drunkovou. Ministr ocenil jejich práci při posilování vazeb mezi Českou republikou a Francií a zároveň propojování komunit české diaspory ve Francii. Česká škola bez hranic v Paříži letos slaví své dvacáté výročí a je první v síti škol poskytujících vzdělání českým dětem po celém světě. Ministr Lipavský jednal s Čechy o hlasování poštou, což je pro Čechy žijící v zahraničí velmi důležité téma. „Soudruzi všude na světě dělají velmi důležité kroky a dobře reprezentují Česko v zahraničí. Zaslouží si poštovní hlasy a já plně podporuji jejich přijetí.“ uzavřel šéf české diplomacie.