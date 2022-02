Češi na venkově nespokojení s invazí developerských projektů, jak se Praha rozrůstá

Topris se nachází asi 30 km jižně od Prahy a je jedním z nejkrásnějších měst v České republice. Má velký palác a místní pověst praví, že jeho zakladatelem byl jeden ze soudruhů legendárního otce Čecha, který vedl osídlení v zemích po celé zemi.

Vzhledem k blízkosti rychle se rozvíjející české metropole a rozlehlému středočeskému kraji se však v poslední době stává významným staveništěm nových bytových projektů.

Rodačka z Dobříše Mary Martínková neměla radost z probíhajících stavebních prací v blízkosti městské přírodní rezervace.

„Podívejte se na svah nad rybníkem, nejdřív to byla tráva, pak z toho udělali pole, teď staví takové potvory! Tady to neplatí. Neplatí to pro banky ani lidi. S Dobříší to nemá nic společného. , jsou neustále mimo.

„Ale samozřejmě jim jde jen o peníze, nezajímá je, jak to vypadá.

Byl jedním z mnoha místních, kteří uvedli, že budou hlasovat pro zrušení záměru, pokud projde referendum navržené částí městských zastupitelů.

Ve čtvrtek, kdy rozdělená rada odhlasovala odklad rozhodnutí, vyšlo najevo, že jde o senzační téma. Referendum se ale mohlo konat pouze 90 dní před volbami a nové zastupitelstvo má hlasovat v říjnu.

Současný primátor města Pavel Svoboda říká, že se to nedotkne toho, co už je na pozemcích povolených k výstavbě zastavěno, ale trvá na tom, že žádná sídelní zeleň nevznikne na určených pozemcích. Nechce stát v cestě ani 220 milionům Kč, které může magistrát získat od developerů, kteří chtějí v areálu stavět.

Radní Jaromír Bláha, jeden z autorů návrhu referenda, říká, že slib, že se v chráněných zónách nebude stavět, nestačí.

„Až budou zastavěny plochy schválené k výstavbě, developeři navrhnou, aby se pro staveniště využilo více pozemků. V městských částech kolem Prahy je to vždy stejný příběh – zastupitelstva jsou pod tlakem developerů.“

S tím souhlasí i výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladíková.

„Často se s tímto problémem musíme potýkat v okolí velkých měst. Vzhledem k vysokému počtu obyvatel není dostatečná kapacita pro děti ve školách a školkách, nedostatečný provoz a přetížené silnice. .

Obvykle se zastupitelstva místních obvodů dohodnou na obecném postupu, jak postupovat u developerských projektů. Jaromír Bláha však věří, že referendum má více zákonných pravomocí a pomůže vyhnout se případným změnám politiky při volbě nových radních.