Celosvětová pokladna – uzávěrka

Aktualizace pro aktualizace…Taylor Swift: Tour for the Ages Pokud jde o domácí premiéry, možná minul hranici století, ale držitel 12x Grammy si toto číslo vždy zajistil po celém světě, přičemž AMC dnes ráno oznámilo, že koncertní snímek režírovaný Samem Wrenchem se stal obrovským hitem. 126 milionů dolarů – 130 milionů dolarů. Otevření v zahraničí je 31 milionů dolarů – 33 milionů dolarů, rozsah podobný domácím předpovědím AMC; Je to vůbec poprvé, kdy oddělení řeší uvedení v kinech v tomto rozsahu.

AMC požaduje domácí otevření mezi 95 milionů dolarů – 97 milionů dolarůKonkurenční studia však vidí pokles na 94,3 milionu dolarů. Na nejnovější úrovni je to druhé nejlepší říjnové otevření ve Spojených státech. Cokoli na sever žolíkJeho debut ve Spojených státech za 96,2 milionu dolarů je domácím rekordem za říjen.

Říjnový světový rekord je ve srovnání s rokem 2019 mnohem vyšší žolík Oznámila otevření ve výši 248,4 milionu USD (neočištěno o inflaci a kolísání měn). Loni Dwayne Johnson Černý Adam Zaznamenala globální otevření ve výši 143 milionů $; Přitažlivost herce je v zahraničí obrovská.

Velkou hrou zde však pro Miss Americana byl vždy stát; A slyšeli jsme, že 80 milionů dolarů ze 100 milionů dolarů v globálním předprodeji pochází z amerických vstupenek. Když byla zpráva poprvé oznámena Prohlídka věků Film byl uveden v zámoří a údajně se bude promítat v 8500 kinech ve zhruba 100 zemích. To neznamená v prvním víkendu. Slibujeme, že už nikdy nenajdete jiný styl distribuce, jako je tento.

AMC říká Prohlídka věků Hrálo se v 94 venkovních oblastech na 4 527 místech.

Místo toho se tento víkend zúčastnily Spojené království/Irsko, Francie, Německo, Itálie, Filipíny, Španělsko, Japonsko, Austrálie/Nový Zéland, Thajsko, Polsko, Nizozemsko, Švédsko, Finsko, Norsko, Rakousko, Dánsko, Argentina. , Chile. Ekvádor, Kolumbie, Peru, Švýcarsko, Belgie, Portugalsko, Keňa, Jižní Afrika, Řecko, Slovensko, Česko, Chorvatsko, Srbsko, Estonsko, Izrael, Kazachstán, Kyrgyzstán, Ukrajina, Ázerbájdžán, Gruzie, Lotyšsko, Aruba, Angola, Bahamy a Pákistán .

Spojené království, Německo a Španělsko byly předními regiony v pátek ráno. Film se po bezprecedentním předprodeji otevřel na prvním místě ve Velké Británii a Irsku, přičemž Vue Cinemas zaznamenala podobný úspěch v Německu, Itálii a Nizozemsku. Štěstí koncertního filmu bylo vždy zajištěno na anglicky mluvících trzích. Na rozdíl od USA se vstupenky neprodávají Prohlídka věků v zahraničí až několik dní před otevřením, což je standardní pro uvedení v zámořských kinech.

„Taylor Swift,“ řekl včera Tim Richards, prezident Vue Cinemas Prohlídka věků …zcela překonal předchozí rekord v tržbách pre-Event Cinema ve výši přes 1 milion liber u pokladny. „Viděli jsme úžasnou odezvu od Swifties po celé UKI, kteří se oblékali, zpívali a tančili se svými spolufanoušky, s vyprodanými akcemi, přestože bylo naplánováno bezprecedentní množství vystoupení, takže nikdo nepřišel.“

Zatímco distributor Variance se sídlem v New Yorku se staral o rezervace amerických divadel, Trafalgar ve Spojeném království se staral o zámořskou distribuci filmu, kterou zprostředkovala AMC.

Příští zámořský stánek Swiftu bude 3. listopadu s Brazílií, Jižní Koreou, Indií, Indonésií, Tureckem, Maďarskem, Vietnamem, Hongkongem, Rumunskem, Singapurem, Bulharskem, Tchaj-wanem a Macaem. V případě Brazílie nebyl snímek odstraněn z cenzury včas před jeho zveřejněním o tomto víkendu.

Jakmile přijdou, budeme pro vás mít další aktualizace.