Evan Reitman je mrtvý: byl režisérem Krotitelů duchů 75

Režisér a producent Evan Reitman, mezi jehož úspěšné komedie v 70. a 80. letech minulého století patřil průlomový film Spookfest „Krotitelé duchů“, zemřel ve spánku 12. února v Montecitu v Kalifornii a jeho rodina potvrdila, že Tisková agentura. Bylo mu 75 let. Příčina smrti nebyla oznámena.

„Naše rodina truchlí nad nečekanou ztrátou manžela, otce a dědečka, kteří nás naučili vždy hledat v životě kouzlo,“ uvedly ve společném prohlášení jeho děti, režiséři Jason Reitman, Katherine Reitman a Caroline Reitman. „Ulevilo se nám, že jeho práce jako režiséra přinesla bezpočtu dalších lidí po celém světě smích a štěstí. Zatímco v soukromí truchlíme, doufáme, že ti, kteří ho znali z jeho filmů, si ho budou navždy pamatovat.“

Narodil se v Československu a vyrostl v Kanadě (kde se poprvé setkal s mladými komiky, jako byli jeho pozdější herci Dan Aykroyd a Rick Moranis), Reitman udělal svůj první velký dojem jako producent filmu „National Lampoon’s Animal House“ (1978), bláznivý, šíleně úspěšná bratrská komedie, která z diváků na velké obrazovce udělala hvězdu Saturday Night Live od Johna Belushiho.

Brzy se přesunul k režii a jeho debutový singl povýšil další superstar „SNL“ Billa Murrayho na vrchol filmové hvězdy: „Meatballs“ (1979), ve kterém se Murray objevil jako chaotický poradce, a komedie Service“ Strips“ (1981) hrál spolu s hercem a spisovatelem Haroldem Ramisem.

Jakkoli byly tyto snímky v pokladnách kin, byly jen rozehrávkou k největšímu Reitmanovu hitu, který produkoval a režíroval. „Krotitelé duchů“, napsaní Aykroydem a Ramisem, spolu s Murrayem, Moranisem a Sigourney Weaverovou, byli dokonalým spojením moudrého humoru a velkorozpočtových kreativních speciálních efektů.

vydělal téměř 229 milionů dolarů na domácím trhu a patřil mezi nejúspěšnější komedie té doby; Vznikla franšíza, která zahrnovala úspěšné pokračování z roku 1989 a dva díly z roku 2000 (a druhý, „Krotitelé duchů: Posmrtný život“ z roku 2021, režírovaný Reitmanovým synem Jasonem a znovusjednocením zbývajících hvězd původního filmu, s produkčním zásluhou Evana Reitmana.)

Ačkoli žádný z Reitmanových pozdějších celovečerních filmů nedosáhl srovnatelných výšek kin, svůj produkční/režisérský profil si udržel řadou komedií, které přetvořily kariéru akčního hrdiny s hovězím dortem Arnolda Schwarzeneggera: „Dvojčata“ (1988), „Policajt ze školky (1990) a Junior (1994). Produkoval také rodinnou komedii Beethoven s titulním Saint Bernardem v hlavní roli a režíroval prezidentskou komedii Dave s Kevinem Klinem v hlavní roli.

Ve svých největších a nejlepších filmech Reitman našel mimořádnou rovnováhu mezi publikováním pečlivě navržených scénářů – někteří říkali až posedle – a využitím umělců jako Belushi, Aykroyd, Murray a Moranis, kteří se objevili v atmosféře volné improvizace. Od chicagské improvizační kapely Second City, „SCTV“ a „SNL“.

V článku v New York Times z roku 1993 spisovatel Randall Rothenberg poznamenal, že „pane Reitmane, [his actors] Jde například o tenkou hranici mezi kontrolou, kterou mnozí režiséři prosazují nad každým aspektem filmu, a ochotou dovolit jeho hercům – z nichž mnozí pocházejí ze světa stand-up komedie – volně létat.

Reitman, který je oddaný svým spoluhráčům a jen zřídka se ujímá vedení v pokrytí své práce, na stejném profilu řekl: „Je tu okamžik, kdy herci mohou říkat, co chtějí, a pak je to část zábavy pro mě jako režiséra. je vzít tu syrovou práci a prostě ji postavit, přeformulovat a udělat z ní Je to v souladu s prací postavy a zápletkou, která se také vyvíjí. Je to způsob, jak spoluvytvářet film během natáčení. Ale neumožňuje za stejný druh soustředěné režie a vybroušeného stylu, který vede k velkému uznání tvůrce filmu.“

Narodil se 27. října 1946 v Komárně, Československo. Jeho matka přežila vyhlazovací tábor v Osvětimi a otec bojoval v českém odboji. Rodina emigrovala do Spojených států v roce 1950, aby unikla represivnímu poválečnému komunistickému režimu.

Vyrůstal v Torontu, navštěvoval McMaster University v Hamiltonu, kde natočil své první krátké filmy. Na škole se setkal s několika budoucími hlavními členy SCTV – Martinem Shortem, Eugenem Levym, Davem Thomasem, Andreou Martinovou a Moranisem. Po návratu do Toronta po absolvování vysoké školy najal Aykroyda, aby pracoval na komediální show, kterou produkoval pro místní televizní stanici, a stali se z nich celoživotní přátelé a spolupracovníci.

Profesionálně se věnoval kinematografii, produkoval a režíroval satirický horor „Dcery kanibalů“, ve kterém hráli Levi a Martin; Nízkorozpočtový snímek z roku 1973 získala legenda B-obrazu Samuel Z. Arkoff k distribuci. Produkoval také dva rané hororové filmy Davida Cronenberga, Shivers (1975) a Rapid (1977).

V roce 1978 se Reitman upsal jako producent celovečerního filmu o Nevhodných bratřích na napjaté vysoké škole v 60. letech, který spolu napsali Ramis a spisovatelé a editoři National Lampoon Dog Kenny a Chris Miller. Režírovaný Johnem Landisem, komediální záporák „Animal House“ nakonec ve Spojených státech vydělal přes 140 milionů dolarů a povýšil Belushi na filmovou hvězdu.

Murray, jehož rozdělený, anti-autoritářský styl byl stejně výrazný jako jeho bývalá představitelka SNL Belushi, otevřel pokladny s Reitmanovými „Meatballs“ (hrubý: 43 milionů $) a „Stripes“ (85 milionů $). v roce 1983. Reitman začíná oprašovat nadpřirozené komiksové zpracování, které Aykroyd napsal pro Belushi, která zemřela rok předtím.

Reitman na Rolling Stone v roce 2016 vzpomínal: „Byl to opravdu, opravdu velký, obrovský a upřímně řečeno nemožný film. Zejména 80. léta. [But] V jádru měla opravdu skvělý nápad, který zní: Tady je parta chlapů, kteří vypadají hodně jako hasiči, kteří dělají tuto důležitou práci, a že duchové byli kolem a mohli být chyceni.“

Originální a neuvěřitelně překvapivě originální komediální thriller „Krotitelé duchů“ se stal všudypřítomným stejně jako strašidelné logo duchů filmu, pocházející z dlouhotrvajícího animovaného seriálu ABC a písně Raye Parkera Jr. produkty. Ghostbusters II vydělali ve Spojených státech 112 milionů dolarů

Plány natočit třetí film ztroskotaly se smrtí Ramise v roce 2014. I když byl restart režiséra Paula Feiga v roce 2016 pro film BO relativním zklamáním, franšíza se stala skutečnou zátěží s Jasonem Reitmanem v jejím čele.

Reitman pokračoval v práci s divy ve svých komediích se Schwarzeneggerem, dříve známým jako filmová inkarnace Conana a série sci-fi filmů jako „Terminátor“ a „Predátor“. Pokračoval ve výrobě divácky příjemných vizuálů, jako jsou filmy „Beethoven“ a „Space Jam“ (1996), pohybující se auto/živá akce hvězdy Hoops Michaela Jordana, ale jeho rekord jako režiséra ochladl koncem 90. let a stále více se zaměřoval na výrobu.

Reitmanovo nedávné režijní úsilí zahrnovalo jeho nejnovější film „The Day Project“ s Kevinem Costnerem; romcom „No Strings Attached“, „No Strings Attached“, „My Super Ex-Girlfriend“.

V roce 2009 koprodukoval „Up in the Air“, komediální drama s Georgem Clooneym jako specialistou na turné v oblasti snižování počtu zaměstnanců. Film režírovaný a spoluautorem jeho syna Jasona získal šest nominací na Oscara, včetně nejlepšího filmu.

V poslední době spolu se svým synem Jasonem režíroval Vánoce pro iPhone, což je jejich první přímá spolupráce.

Po Reitmanovi zůstala jeho žena Genevieve; syn, Jason, ředitel; a dcery Catherine, herečku, spisovatelku a televizní producentku, a Caroline.