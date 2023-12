DLC Pokémon Scarlet and Violet vám umožní stát se Pokémonem a fanoušci jsou u vytržení

Před lety, když Pokémon HeartGold a SoulSilver poprvé umožnily libovolnému Pokémonovi, aby hráče následoval kdekoli, byli fanoušci nadšeni myšlenkou, že s nimi budou jejich milovaní společníci brázdit svět. Ale v novém DLC Pokemon Scarlet and Violet: The Indigo Disk šel Pokémon ještě o krok dále: váš Pokémon vás nejen může následovat, ale Můžete se stát Pokémonem.

V The Indigo Disk, poměrně brzy, budete moci v Teráriu vystopovat postavu jménem Synclaire, která vás poté, co ji dokončíte, naučí používat Synchro Machine. To vám umožní v podstatě „stát se“ svým vlastním Pokémonem a procházet se po mapě, ovládat je a používat je v automatických netopýrech. V praxi je to docela zbytečná funkce – nejlepší na ní je možnost ovládat své Pokémony během automatického boje, než je znovu a znovu vyvolávat, když se dostanou mimo dosah.

Ale pro fanoušky Pokémonů je Sync praštěná hra tím nejlepším způsobem. Většinu z toho lze přičíst tomu, jak milí a hloupí jsou samotní Pokémoni. Můžete například hrát za Tinkatona a mlátit obrovským kladivem do všeho, co vidíte:

Tinkatons Awakening je hrou roku pic.twitter.com/Uw9qx5JRAL – SantaPotion (@sxperpotion) 15. prosince 2023

Můžete hrát jako Toedscool a tleskat si po teráriu:

Moje osobní oblíbené ztvárnění tohoto využívá zvukové efekty chůze Squidward k vytvoření absolutního potěšení:

Můžete létat jako Pokémon Bůh Arceus:

Nebo si znovu vytvořte Lvího krále na tomto velmi vhodně tvarovaném skalním útvaru:

Ale nejlepší klipy vytvořené fanoušky Pokémonů jsou jen od lidí, kteří zažívají čistou radost z toho, že pobíhají jako jejich oblíbené monstrum, jejich nejlepší přítel a skutečný přítel:

Pokud jste právě zaútočili na Indigo Disk DLC, vřele doporučuji jít do centrální oblasti terária a promluvit si se Synclaire, abyste tuto funkci odemkli. Můžete jej také použít ve hře pro více hráčů a uspořádat s přáteli pokémonskou párty. Je to naprosto směšná, zcela zbytečná, ale naprosto rozkošná funkce a já jsem tu pro ni.

Pokemon Scarlet a Violet jsou o něco méně zábavné, jak jsme poznamenali jak v naší recenzi základních her, tak v naší recenzi Teal Mask DLC – a jsou nezbytné pro dokončení, než budete mít přístup k Indigo Disk. Naše recenze Indigo Disk v současné době probíhá a bude zveřejněna před prázdninami, ale mezitím usilovně pracujeme na našich wiki průvodcích pro nový obsah rozšíření, pokud jste jej již zvládli.

Rebecca Valentine je hlavní reportérkou IGN. Máte tip na příběh? Pošlete jej na [email protected].