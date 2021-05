Elder Scrolls Online chtěl prozkoumat Dwemera, ale Todd Howard řekl, že ne

Série Elder Scrolls z RPG hry Má svůj spravedlivý podíl na tajemstvích a mezi nejzajímavější z nich patří Dwemer, starodávná rasa, která záhadně zmizela. Šejk posouvá online Chtěl vnést trochu světla do tohoto příběhu, ale výkonný producent Bethesdy Todd Howard nebyl příliš nadšený.

V rozhovoru s Detektivní hraRich Lambert, kreativní ředitel Elder Scrolls Online, ukázal, že Dwemer byl zapnutý MMORPG hraRýsovací prkno, ale projekt byl rychle zrušen. “Šli jsme cestou v určitém okamžiku, kdy jsme zkoumali Dwemerovy věci. Lambert vysvětlil, že každý o tom chtěl vědět, a také jsme o tom chtěli vědět, a my jsme do toho šli hluboko,” a ona nám chce připomenout že to je něco, co nikdy nebudeme dělat, a nikdy nevyjdeme ven a nezkazíme tajemství a tajemství Dwemera. Ale my jsme to jen objevili, takže jsme měli dobrý nápad, jak to udělat. “

Dwemer byl starodávná rasa elfů v Tamril, kteří zmizeli během bitvy o Červenou horu. Legenda praví, že Dwemerův architekt Kagrenac našel způsob, jak během bitvy bránit svou rasu aktivovat a využít sílu Lorkhanova srdce, ededského artefaktu. Není přesně známo, co se přesně stalo potom, až na to, že všichni Dwemer z Tamrielu zmizeli beze stopy kromě jedné.

V Morrowindu potkáte jednoho člena rasy, Yagruma Bagarna. Když bylo použito srdce, byl v jiném světě a zůstal pozadu. Zkoumal, co se stalo, snažil se zjistit, kde se jeho lidé nacházejí, ale bezvýsledně.

Vzhledem k vzrušení z možností, ponořit se do toho všeho bude pro hráče i Bethesdu podobný druh mýtu, který je nejlépe ponechat na představivosti. co se stalo? Vyměňte jej sami – skládačka je vždy zajímavější než odpověď.

Zde je podrobné vysvětlení Dwemeru:

To vše bylo řečeno, možná byste mu zachránili Dwimmera The Elder Scrolls 6? Nepočítejte s tím, ale díky tomu je vidění Tamriel zajímavější.

