Billy Bob Thornton a Trailer Park Boys přijedou tento víkend do Prahy

Americký herec Billy Bob Thornton přijede tento víkend do Prahy, ale ne (nezbytně) natáčet nový film. Superstar vystoupí se svou kapelou The Boxmasters ve Futurum Music Baru. Thornton je druhým držitelem Oscara, který v posledních týdnech vystoupil na jevišti v České republice poté, co Russell Crowe a Indoor Garden Party minulý víkend zahájili filmový festival v Karlových Varech.

Thortona mezitím podpoří hvězdy populární kanadské parodické série Trailer Park boys, v podobě fiktivní kapely z televizní show, Bubbles & the Sh! trockery. Kapelu tvoří zpěvák Bubbles (Mike Smith), kterého v minulosti podporovali Sebastian Bach, Alex Leveson z Rush a Tom Wilson z Blackie and the Rodeo Kings.

Tady je zábava: Trailer Park Boys právě natáčejí film s názvem bubliny a sh! trockeryEvropské turné, které startuje v Praze, je součástí. Po Praze zamíří Bubbles a spol do Berlína, Amsterdamu, Londýna, Liverpoolu a Glasgow, aby podpořili Thornton & The Boxmasters.

„Hej, Evropo, točíme film – přijď a buď toho součástí!“ a Trailer Park Boys pište na Facebook. „Pořiďte si lístky na Bubbles & The Sh! trockers a Billy Bob Thornton & The Boxmasters – bude to zábavný večer.“

Zatímco ostatní postavy z Trailer Park boys (Rob Wills jako Ricky a John Paul Tremblay jako Julian) Oficiálně nejsou v Bubbles, jsou součástí filmu a zdá se, že cestují s evropským turné.

Vstupenky na sledování Billy Bob Thornton & The Boxmasters Powered by Bubbles & the Sh! trockery Lze jej zakoupit přes GoOut za 520 korun590 u dveří (pokud existuje). Dveře Futurum Music Baru se otevírají v sobotu 16. června ve 20:00.

Není potvrzeno, že Thornton a jeho nová kapela jsou součástí nové skupiny bubliny a sh! trockery film (ačkoli se to zdá pravděpodobné), ale na rozdíl od vedlejší role jsou skutečnou kapelou, která posledních 15 let koncertuje.

Sám herec tvrdí, že hudba je jeho opravdovou vášní a hollywoodskou hvězdou se stal zcela náhodou. Zvuk The Boxmasters je inspirován rockabilly a rock ‚n‘ rollem 60. let minulého století s náklonnostmi ke kapelám jako The Beatles, The Beach Boys a The Byrds.

Thornton byl před pár lety v Praze a natáčel blockbuster Netflixu šedý muž spolu s Ryanem Goslingem, Anou de Armas a Chrisem Evansem a dokonce si prohlédli české hlavní město, navštívili Lennonovu zeď na Malé Straně.