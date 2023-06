Bílá rýže pro diabetiky: je zdraví prospěšná nebo ne?

Rýže je základem základní indické stravy. Dnes na talířích najdete různé druhy rýže, ale co vždy zůstane, je klasická bílá rýže. Od přeměny na jednoduchou dušenou rýži a její spárování s kari dle vašeho výběru až po výrobu biryani a pulao, je toho víc než hrst bílé rýže, než jste si možná mysleli. Mluvit o rýži však může být trochu kontroverzní. Souhlasíme s tím, že má více použití, ale miska bílé rýže přitahuje diskusi kvůli obsahu škrobu. Jeden takový argument pro bílou rýži se točí kolem jejího zařazení do diabetické diety.

Dnes se ponoříme hlouběji a pomůžeme vám zjistit, zda byste měli nebo neměli jíst bílou rýži. Vyčistíme vzduch, jednou provždy.

Proč je bílá rýže tak kontroverzní?

Bílá rýže se vyrábí zpracováním rýžového zrna a ve správný čas smytím jeho slupky (tvrdá ochranná vrstva), otruby (vnější vrstva) a klíčků (dužina bohatá na živiny). V důsledku toho se snižuje obsah vitamínů, minerálů a různých dalších živin. Někteří ho také považují za prázdný sacharid kvůli ztrátě živin. Způsobují tyto faktory bílou rýži pro vaše zdraví? Některé studie uvádějí, že pokud se bílá rýže konzumuje ve správném množství, může být snadno stravitelná, zejména pro ty, kteří trpí zažívacími a metabolickými problémy.

Mohou diabetici jíst bílou rýži?

Začněme tím, že pochopíme, proč je bílá rýže vůbec vystavena negativnímu světlu. Jak již bylo zmíněno dříve, díky vysokému zpracování ztrácí bílá rýže živiny a je považována za bez sacharidů. Díky těmto faktorům má vysoký glykemický index, což může být jeden z důvodů, proč si lidé bílou rýži spojují s rizikem cukrovky 2. typu.

Studie zveřejněná v European Journal of Nutrition však naznačuje pravý opak. Vědci z National University of Singapore provedli zjištění, která naznačují, že konzumace rýže není spojena s vyšším rizikem rozvoje diabetu 2. typu. Výzkum byl proveden na asijských populacích, kde v jejich jídelníčku dominuje bílá rýže.

Bylo zjištěno, že samotná bílá rýže nezvyšuje hladinu cukru v krvi. Mít to ve správném množství se správným druhem aspektů může situaci vyvážit. Ve skutečnosti jeho nahrazení nesprávnými náhražkami jídla může zvýšit riziko vzniku cukrovky 2. typu. Studie dospěla k závěru, že „vyšší konzumace rýže není významně spojena s vyšším rizikem T2D… Doporučení pro snížení vysoké konzumace bílé rýže u asijských populací pro prevenci T2D mohou být účinná pouze tehdy, pokud se pečlivě zvažují alternativní potraviny.“

Vzhledem k výše uvedeným faktorům říkáme, že i diabetik může jíst bílou rýži v kontrolovaných porcích. Vždy je však nejlepší poradit se s odborníkem, než naplánujete jídelníček pro diabetiky.

Dr. Zamrod Patel, poradce pro výživu v Global Hospitals, Mumbai také uvedl, že jíst bílou rýži lze považovat za zdravé, pokud jíte doporučenou velikost porce, která hodně závisí na vaší celkové potřebě kalorií za den. Pokud se však obáváte nadměrného příjmu kalorií, můžete vždy nahradit bílou rýži hnědou rýží nebo červenou rýží pro lepší zdraví, dodal Dr. Patel.

Pro dobré zdraví si vybírejte jídlo moudře.

