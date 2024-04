Biden úředník říká, že dohoda by mohla přivést rukojmí domů

Mluvčí Rady národní bezpečnosti USA John Kirby v neděli uvedl, že pokračují jednání o propuštění izraelských rukojmích zadržovaných v Gaze.

„Nepovažujeme diplomacii za mrtvou,“ řekl Kirby Margaret Brennanové z CBS.

Během útoku Hamasu na Izrael 7. října, nejsmrtelnějšího útoku proti židovskému lidu od holocaustu, bylo zabito asi 1200 lidí a více než 200 bylo násilně převezeno do Gazy. Asi 100 z nich bylo propuštěno v listopadu, ale dohody o propuštění zbývajících rukojmích se zastavily.

Hamás nedávno odmítl návrh na propuštění těchto rukojmích, uvedla izraelská zpravodajská agentura Mossad.

Kirby však řekl, že je na stole „nová dohoda“, která byla vyjednána s ředitelem CIA Williamem Burnsem.

„Je to dobrý obchod. Dostalo by to desítky nejzranitelnějších lidí ven – ženy, starší lidi, zraněné – a zajistilo by nám to šestitýdenní příměří, takže trochu klidnější, a dalo by nám to šanci dostat se ven.“ „Další humanitární pomoc,“ řekl Kirby. „Vůdci Hamasu musí tuto dohodu přijmout.“

Spojené státy spolupracují s Egyptem a Katarem na zprostředkování dohody mezi Izraelem a Hamásem, která by k tomu vedla To zahrnuje Šestitýdenní příměří výměnou za propuštění 40 rukojmích držených militanty a stovky palestinských vězňů.

Prezident Joe Biden minulý týden tlačil na Hamás, aby souhlasil s posledním návrhem jeho administrativy na příměří a propuštění rukojmích.

„[It] Věc je nyní v rukou Hamásu. „Musí jednat podle návrhu, který byl předložen,“ řekl Biden na tiskové konferenci v Růžové zahradě před státní večeří s japonským premiérem Fumiem Kishidou.

Přispívají: Kim Helmgard, Francesca Chambers a Michael Collins USA TODAY