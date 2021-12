Arsenal ženy 0-3 Chelsea: Fran Kirby a Sam Kerr vyhráli finále FA Cupu | fotbalové zprávy

Fran Kirby a Sam Kerr jiskřili, když Chelsea dokončila pozdní domácí hattrick výhrou 3:0 nad Arsenalem ve finále FA Cupu ve Wembley.

Kirbyho gól ve třetí minutě popíral převahu Blues v prvním poločase, ale Kerr doplatil na šňůru promarněných příležitostí ve druhém poločase (57, 77) – včetně skvělé střely –, když trofej schmatla strana Emmy Hayesové. Je to poprvé od roku 2018, tedy 50. výročí, kdy byla kvůli pandemii odložena.

Hayes prohlásil Kirbyho a Kerra, kteří také trefili břevno, za „z tohoto světa“ a škoda by byla ještě větší, kdyby brankář Arsenalu Manuela Zinsberger nezachránil další šňůru míčů.

Gunners deklarovali vítězství nad obhájcem titulu hned v úvodní den sezóny, ale na velké scéně ho předstihli a jeho hlavním cílem byla okrajová postava Vivian Miedema.

obrázek:

Sam Kerr z Chelsea slaví vstřelení druhého gólu proti Arsenalu



Jak šla Chelsea do Glory Cupu?

Pozoruhodný zápas, který se hrálo před více než 40 000 lidmi každé století až do dne, kdy FA zakázala ženám hrát fotbal, sport, který dlouho upadal, ale nyní opět vzkvétá, vyvolal další dojemnou emoci.

Chelsea v září znovu utrpěla porážku 3:2 se svým rivalem, který rozhodl o titulu, ale prosadila se hned od začátku a jejich masivní tlak se vyplatil hned v úvodních minutách, když poslal Jesse Fleminga a Keira Kirbyho za hlavu, a výsledkem je brilantní v rohu.

obrázek:

Fran Kirby z Chelsea slaví po otevření skóre proti Arsenalu



Melodie byla nastavena a Kerr měl zdvojnásobit vedení Chelsea už po pěti minutách, znovu snadno prolomil obranu Arsenalu, ale Australan přímá střela přes Zinsbergera.

Kirby rychle znovu nastartoval brankáře, nemotorná výzva Jen Petty Kerrovi chvíli předtím zůstala nepotrestána a příležitosti neustále přicházely a odcházely proti hrubé linii obrany, Guru Ritten a Magdalena Erickson promarnili, Kerr poté trefil břevno poté, co ignoroval Lotte Woben-Moy .

Midema byla vystřižena na druhém konci, a přestože taktická změna, která viděla křídelní hráče Beth Mead a Katie McCabe, splnila slib Arsenalu – penaltové odvolání bylo zamítnuto, když Meadeův míč zasáhl paži Erin Cuthbertové –, v prvním poločase nedokázali střelu zvládnout. cílení.

obrázek:

Magdalena Ericssonová z Chelsea míří k brance ve Wembley



Přestávka přinesla mírnou změnu dynamiky a poté, co namířil Cuthbertův míč přímo do Zinsbergera, Kerrova neúnavná práce nakonec přinesla odměnu před půlhodinou, když závodila s koulí z Kirbyho kanálu, znovu předběhla Wubben-Moy a vrtala dům tvrdě a nízko. .

Kirby krátce poté sama trefila břevno, když viditelně nedostatečně fungující Anne Catherine Bergerová upadla s křečí na druhém konci, ale Chelsea se natáhla dále dopředu, když Kerr přešel na styl, sbíral další přihrávku, než porazil Zinsbergera. Dominantní pracovní den.

Hayes vítá úspěch Chelsea – ale odrazuje Kerrovy plány na párty!

Manažerka Chelsea Women Emma Hayes řekla, že „chrápala“, když její tým vstřelil svůj poslední gól při finálové výhře FA Cupu 3:0 nad Arsenalem.



Hayes ocenil „úžasný výkon“ vítězů výšek – ale zmařil naděje Kerrova týmu před zápasem Ligy mistrů v polovině týdne proti Juventusu.

„Nemůžu se dočkat, až to oslavím! V prvním poločase nenastoupí – mohlo to být 4:0 nebo 5:0, ale věděli jsme, že pokud budeme v určitém okamžiku tlačit, půjdou,“ řekl Kerr. s úsměvem po ortéze.

Hayes, promluv si BBC, vtipkoval: „Žádná šance na oslavu! Autobus odjíždí, oni jedou domů a znají dohodu: Ve středu potřebujeme vyhrát!“

Manažer Chelsea se ale zamyslel nad obsahem žádosti jejích hráčů.

„Myslel jsem, že jsme to dostali hned. Natřeli jsme Wembley na modro, je den Chelsea. Šlo nám to skvěle. Dva vepředu nebyli z tohoto světa. Řekl jsem Fran. [Kirby]Myslím, že je to nejlepší, co jsem viděl hrát za Chelsea, a Samovo sebevědomí roste.

„Ale každý hrál svou roli a my jsme si to zcela zasloužili.“

„Přemýšlení o zisku treble je fantastický úspěch. Jsem velmi hrdý na hráče, personál a klub. Tento tým jsme vybudovali za určité období a myslím, že dnes jsme ukázali, proč jsme vyhráli šampionát.“

Příliš mnoho chyb Arsenalu

Trenér Arsenalu Jonas Edivall přiznal, že jeho tým byl při této velké příležitosti na stejné úrovni.

„Je to kombinace toho, že Chelsea je velmi dobrý fotbalový tým, když dostane čas a prostor v poslední třetině a my jako tým děláme spoustu chyb.

„Teď se necítíme dobře. Můžeme udělat mnohem lépe, než jsme měli. Musíme se z toho poučit. Tohle je moje práce, pokusit se to napravit. Musíme se dívat dopředu.“

Co pak?

Arsenal by měl rychle obrátit svou pozornost na Ligu mistrů, s Barcelonou ve městě ve čtvrtek 9. prosince, než hosta Leicester. Sky Sports Kamery jsou o tři dny později, když se vrací ženská superliga.

Chelsea se ve středu 8. prosince utká s Juventusem v Lize mistrů a do anglické Premier League se vrátí v sobotu 11. prosince přímo do Readingu. Sky Sports.