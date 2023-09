Armored Core 6 aktualizace 1.002 pro střely 9/11

FromSoftware vydal Armored Core 6 aktualizaci 1.002 11. září na všech platformách, která přináší změny vyvážení a opravy stability herních mechanismů. Níže si přečtěte nové poznámky k opravě aktualizace AC6.

Poznámky k opravě pro aktualizaci Armored Core 6 1.002 | Poznámky k nové aktualizaci AC6 z 11. září:

měření: 233 MB (PS5)

Aktualizovat: Byly vydány plné poznámky k patchi!

Vezměte prosím na vědomí, že tento patch se zaměřuje na úpravy vyvážení, které hráčům umožní zabudovat větší rozmanitost na začátku a uprostřed hry při sestavování AC, a také na opravy chyb.

Úpravy vyvážení zaměřené na PvP budou vydány později.

Cílové platformy:

Playstation 4

PlayStation 5

Xbox One

Xbox Series X|S

parní

Klíčové položky obsažené v nejnovější aktualizaci

Úpravy rovnováhy

Úpravy vyvážení jednotek zbraně: MA-J-200 RANSETSU-RF: Zvýšená útočná síla/rychlost palby, snížená doba nabíjení. LR-036 CURTIS: Zvyšte sílu útoku a zkraťte dobu nabíjení. RF-024 TURNER: Zvyšuje sílu útoku/rychlost střely a zkracuje dobu nabíjení. RF-025 SCUDDER: Zvyšuje sílu útoku/rychlost projektilu a zkracuje dobu nabíjení. MA-J-201 RANSETSU-AR: Zvyšuje útočnou sílu/rychlost střely, zkracuje dobu nabíjení. MG-014 LUDLOW: Zvyšte útočnou sílu/celkový počet nábojů/rychlost střely, zkraťte zpětný ráz a dobu nabíjení. DF-MG-02 CHANG-CHEN: Zvyšuje útočnou sílu/celkový počet nábojů/rychlost projektilu a zkracuje dobu nabíjení. MA-E-210 ETSUJIN: Zvyšuje útočnou sílu/celkový počet nábojů/rychlost střely a snižuje dobu nabíjení.

Některé útoky prováděné nepřátelskými jednotkami AAP07: BALTEUS, IA-13: SEA SPIDER a IB-01: CEL240 byly upraveny.

Oprava chyb

Opravena chyba, která bránila některým zbraním poškodit šéfa mise „Zničte ozbrojenou těžařskou loď“.

Opravena chyba, která způsobila, že hráč nemohl odhalit šéfa mise „Zabránit korporacím ukládat nové technologie“.

Opravena chyba, která způsobovala, že se někteří nepřátelé během mise „Skenujte neobývané plovoucí město“ správně rozmnožili.

Opravena chyba, která způsobovala nesprávné zobrazení některých nepřátel a objektů na pozadí během mise „Útok na starý kosmodrom“.

Opravena chyba, která způsobila, že vertikální střely a některé útesové zbraně způsobovaly nezamýšlené množství poškození.

Vylepšené ovládání kamery při online sledování bitev v aréně.

Opravena chyba, která způsobovala, že se animace úderu nezobrazovala správně na soupeřově obrazovce během bitev v online aréně.

Další opravy chyb.

[Xbox One / Xbox Series X|S / Steam] Opravena chyba, která způsobila, že hra přešla do režimu offline a nemohla uložit průběh poté, co se zařízení zotavilo z režimu spánku.

[Steam] Opraven text zobrazený na obrazovce po volbě „Ukončit hru“ ze systémové nabídky na titulní obrazovce.

[Steam] Opravena chyba, která způsobovala nesprávné spawnování některých bossů.

Číslo verze této aktualizace zobrazené v pravém dolním rohu titulní obrazovky bude následující:

Verze aplikace 22

Vydávání předpisů. 1.02.1*

Hraní online vyžaduje, aby hráč použil tuto aktualizaci.

V budoucnu budeme i nadále poskytovat optimalizační aktualizace, které hráčům umožní dále si užívat ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON. Zůstaňte naladěni na další novinky sledováním našich sociálních kanálů.

Upozornění pro hráče PS4, PS5, Xbox One a XSX|S

Pokud je hra v nastavení sítě v systémové nabídce nastavena do režimu offline, nebudou staženy nejnovější soubory předpisů ani v případě použití aktualizace (hra zůstane na verzi regulace 1.02). Před pokusem o použití této aktualizace se ujistěte, že je hra nastavena na online režim.

Zde je oznámení společnosti Bandai Namco Entertainment týkající se dnešního patche:

Rádi bychom poukázali na to, že obsah patche přidá herní stabilitu a změny vyvážení zážitku pro jednoho hráče. Období údržby však neovlivní možnost přístupu ke hře pro jednoho hráče. Děkujeme za pochopení. – Armored Core (@armoredcore) 11. září 2023

Servery #ARMOREDCORE dnes projdou údržbou kvůli nasazení opravy 1.02.

Tato aktualizace obsahuje úpravy hry a vyvážení. Zážitek pro jednoho hráče to neovlivní.

Údržba začíná ve 20:00 PST | 05:00 SEČ | Ve 12:00 japonského času a trvá 3 hodiny na všech platformách.

Rádi bychom poukázali na to, že obsah patche přidá herní stabilitu a změny vyvážení zážitku pro jednoho hráče.

Období údržby však neovlivní možnost přístupu ke hře pro jednoho hráče.

Děkujeme za pochopení.

Pokud získáme řádný changelog pro poznámky o patchi, aktualizujeme článek o informace. Pokud jste si hru ještě nevyzvedli, přečtěte si naši recenzi zde, kde uvádíme: „Nemusí to být pro ně nejdostupnější hra, ale odměňuje ty, kteří se jí drží a vylepšují svá sestavení, dokud nevyhrají. čekala dlouhá doba, ale Armored Core 6: Fires of Rubicon stálo za to počkat.

Aktualizovat: Byly přidány oficiální poznámky k opravě.

zdroj: Bandai Namco