16letá Mira Andreeva, Iga Swatek a Jessica Pegula postupují do čtvrtfinále.

Ruska Mira Andreeva má za sebou působivou kariéru. (AP Photo/Alberto Pezzali)

Už jsou to čtyři roky, co 15letá Američanka Coco Gauffová vtrhla na tenisovou scénu poražením Venus Williamsové ve Wimbledonu. Podobným způsobem získává pozornost 16letá Mira Andreeva.

Ruska v neděli poprvé ve své mladé kariéře rozbila vstupenku do čtvrtého kola grandslamu, když ve Wimbledonu zvítězila 6:2 7:5 nad nasazenou 21. Anastasií Potapovovou.

Ve svém teprve druhém grandslamu v kariéře se finalistka stala nejmladší ženou, která dosáhla ve Wimbledonu 16 od Goughova útěku v roce 2019. Je také třetí nejmladší ženou, která dosáhla ve Wimbledonu 16 posledních za posledních 25 let.

A Andreeva předvedla blesky na začátku nedělního zápasu, když Potapovovou v prvním setu třikrát smečovala. Ve druhém setu, který byl ze soboty odložen kvůli dešti, se Andreeva prosadila ze stavu 4:1, aby svou 22letou soupeřku vyřadila ve dvou setech.

Vztah mezi Gufem a Andreevou sahá hlouběji než běžné mládí. Nyní 19letý Gauff ukončil Andreevinu působivou jízdu na French Open 2023 vítězstvím 6-7(5), 6-1, 6-1. Ti dva spolu před tvrdým bojem trénovali.

Před touto prohrou Andreeva zlepšila svůj rekord za rok na 22-3. S těmito zkušenostmi v neděli vypadala pod tlakem hlavně v pohodě. I když bylo vidět, jak se udeřila pěstí do stehna, když ve druhém setu zaostávala, když Potapová stáhla na 5-4.

Na otázku, jak ovládla své emoce na cestě k výhře, její odpověď rozesmála dav.

„Opravdu tvrdě jsem na tom pracovala,“ řekla. „Ale dnes, upřímně, i kdybych chtěl ukázat nějaké emoce, nemohl jsem. Dýchal jsem téměř v každém bodě.“

Dále se Andreeva utká s Američankou č. 25 Madison Keysovou, která v sobotu porazila Ukrajinku Martu Kostyuk 6:4, 6:1.

Světová jednička Iga Swiateková postupuje do svého prvního wimbledonského čtvrtfinále

Polka Iga Swiatek porazila 14. nasazenou Belindu Bencic 6-7(4), 7-6(2), 6-3 a postoupila tak do čtvrtfinále Wimbledonu. Bylo to 14. vítězství světové jedničky v řadě, když míří do svého devátého čtvrtfinále za sebou. Swiatek (21) je nyní nejmladším hráčem, který se dostal do čtvrtfinále na všech čtyřech grandslamech od Světlany Kuzněcovové.

Swiatek čelil ve druhém setu dvěma mečbolům a oba dokázal zachránit vítězi z Wings. Držela podání a vynutila si další tiebreak.

Třetí set rozhodly dva předčasné brejkboly. Bencic měl šanci při podání Swiateka vyrovnat na 1:1, ale nedokázal proměnit. O hru později se Swiatek poprvé dostal na 3:1 poté, co Bencicová zaznamenala svou desátou dvojchybu v utkání. Po 3 hodinách a 3 minutách zajistil výhru Swiatek, když Bencic nedostal další šanci v brejku.

V dalším kole se Swatik utká s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou.

Jessica Pegula také dosáhla milníků ve vítězství

Čtvrtá nasazená Jessica Pegulaová se stala pátou Američankou, která se dostala do čtvrtfinále na všech čtyřech grandslamech za posledních 25 let, když zvítězila ve čtvrtém kole 6-1 6-3 nad Ukrajinkou Lesyou Tsurenko.

řekla Pegula po výhře, která znamenala první postup do čtvrtfinále Wimbledonu v kariéře.

V hlavním čtvrtfinále byla za celou kariéru 0:5. Existují tři další ženy, které měly v tomto kole více proher a neměly žádné výhry. Pegula se bude snažit vylepšit svou bilanci a připsat si první vítězství ve čtvrtfinále grandslamu, když v úterý nastoupí proti Češce Marketě Vondroušové.

Frances Tiafoe propadá Grigoru Dimitrovovi ve dvou setech

Navzdory pozitivnímu momentu zisku svého prvního titulu na trávě na Stuttgart Open minulý měsíc, 25letý Američan Frances Tiafoe vypadl v neděli po prohře 6-2 6-3 6-2 s Bulharem Grigorem Dimitrovem.

„Hrál jsem s Bohem strašně. Takže to bolelo, člověče,“ řekl Tiafoe po prohře. „Opravdu nevím, co mám říct. Nevím, jak to zpracuji… Já jen, opravdu jsem se takhle po prohře necítil. Jako bych byl šokován tím, jak Obvykle se chopím příležitostí a jsem šokován svým dnešním výkonem. Je to pro mě šílené, upřímně.“

Desátý nasazený porazil Dimitrova před čtyřmi lety na Australian Open v osmifinále, které označil za „absolutní válku“. Nedělní schůzka byla jiná, protože nebyl schopen odpovědět zkušenější skupině Dimitrova.

Zatímco Tiafoe byl při prohře tvrdý na sebe, Dimitrov měl pro mladou hvězdu jen pozitivní slova.

„Je to nebezpečný hráč,“ řekl po vítězství, „věděl jsem, že se musím hodně soustředit.“ „Je to hráč se spoustou vzrušení na kurtu. Skvělé podání, skvělý návrat, takže jsem se jen staral o svou hru, abych byl upřímný. Poslední týdny byly pro mě tady v Anglii skvělé. prostě si užívám každý den.“

Dvaatřicetiletý Dimitrov se letos dostal také do třetího kola Australian Open a čtvrtého kola Roland Garros. Jeho poslední pozoruhodné vítězství bylo v roce 2017 Nitto ATP Finals.

Dále se setká s Dánem Holgerem Rohnem na šestém místě, kterého bude muset porazit, aby mohl pokračovat v cestě k překonání jeho šestiletého sucha o titul.

Další pozoruhodné výsledky

Andrey Rublev poražen. Alexander Bublík 7-5, 6-3, 6-7(6), 6-7(5), 6-4 v zápase, který se vyznačoval divokou střelou.

Bublík zůstal stát v úžasu poté, co udeřil silným bekhendem po lajně a Andre Andre na podlahu pro vítězství: