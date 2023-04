Ačkoli je angličtina z hlediska základní gramatiky a slovní zásoby primárně germánským jazykem, postupem času se vyvinula a absorbovala slovní zásobu z několika dalších jazyků, včetně latiny, starověké řečtiny a starověké francouzštiny, abychom jmenovali alespoň některé. Historie anglického jazyka je složitá. Jeho slovník utvářely různé faktory, jako je obchod, kulturní výměna, dobývání a globalizace. Dnes je angličtina nejrozšířenějším jazykem na světě a nadále se vyvíjí a přizpůsobuje novým technologiím a kulturním vlivům. Rozmanitost a bohatost slovní zásoby angličtiny odráží její dlouhou a složitou historii jako globálního jazyka komunikace a kulturní výměny. Zde je 15 anglických slov se zajímavým původem.

1. Severní pól (starověká řečtina)

„Ursa Major“ v Mirror of Urania od Sidney Hall, 1825, přes Wikimedia Commons

Nejsevernější oblast Země, která se vyznačuje ledovými podmínkami, je známá jako Arktida. Název této mrazivé oblasti pochází ze starořeckého slova „ἄρκτος“, což znamená medvěd. To se týkalo souhvězdí Velká a Malá, souhvězdí viditelných pouze na severní polokouli, známých také jako Velký a Malý medvěd. Shodou okolností,

Arktida je zemí ledních medvědů a často se mylně má za to, že stojí za jejím názvem. V tomto směru myšlení je Antarktida považována za zemi bez medvěda. Nicméně, řečtina je ve skutečnosti „άντιάρκτικός“, což v překladu znamená „opak medvěda“.

2. Trapný (stará norština)

Slovo „nešikovný“ pochází ze staroseverského slova „afugr“, což znamená „obrácený špatným směrem“ nebo „křivý“. Toto slovo bylo vypůjčeno do střední angličtiny jako „nešikovný“, což se používalo k popisu něčeho neohrabaného nebo těžko ovladatelného. Postupem času se význam slova vyvinul tak, aby popisoval něco společensky nepříjemného nebo trapného, ​​a toto použití bylo běžné v angličtině po stovky let. Slovo „nešikovný“ se používá k popisu široké škály situací a sociálních zkušeností, od hrubých chyb po hrubé chyby. Je stále cennou součástí anglické slovní zásoby pro vyjádření společenského nepohodlí a rozpaků.

3 – mat (perština)

Joueurs d’échecs od Honoré Daumiera, 1863-7, přes Wikimedia Commons

V šachu je výraz „mat“ vyjádřen, když je hráčský král pod útokem a neexistuje způsob, jak by král mohl uniknout zajetí. Termín je řekl, aby pocházel z perského výrazu “šáh mat”; Překlad tohoto výrazu vyvolal mnoho kontroverzí. Původně byla věta chápána jednoduše jako „král je mrtvý“. Na konci šachové partie však hráčův král nezemře, ale místo toho je postaven do nevyhnutelné situace soutěže o zajetí, nikoli smrti. Místo toho by slovo „zemřel“ mělo být chápáno jako „šáh“ („král“) „ve ztrátě“ nebo „poražen“.

Čokoláda je oblíbenou mňamkou po celém světě a má aztécký původ. Přesný původ slova je nejistý, ačkoli slovo Nahuatl pro čokoládový nápoj je „cacahuatl“ (kakaová voda). Jedním z navrhovaných zdrojů je „xocolatl“, hořký nápoj uvařený z kakaových bobů. Další navrhovanou etymologií je slovo „chicolatl“ z „chikolli“ („hák“), nástroj používaný ke smíchání čokolády a vody, a „ātl“ znamená „voda“.

5. Genius (latinka)

Socha římského génia, 1-50 našeho letopočtu, prostřednictvím Wikimedia Commons

Ve starém Římě byl „génius“ strážným božstvem nebo duchem, který chránil každého jednotlivce po celý jeho život. Slovo pochází z latinského „gigno“, což znamená „rodit“, „produkovat“ nebo „nést“, protože se věřilo, že při narození jedince se zjevuje strážný duch. O duchovních strážcích se říkalo, že diktují duševní zdatnost jednotlivce. Pokud by byl člověk mimořádně talentovaný a zručný, byl by považován za člověka se silným duchem. Je jasné, jak se toto slovo vyvinulo v současné chápání „génia“ jako jedince, který je přirozeně nadaný a vysoce inteligentní.

6. pěkný (latinka)

Slovo původně pochází z latinského slova „nescius“, což znamená „nevědomý“ nebo „nevědomý“. Toto slovo bylo vypůjčeno do staré francouzštiny jako „milý“ a bylo používáno k popisu prostého člověka nebo blázna. Postupem času se význam slova vyvíjel. Ve 14. století se slovo „milý“ ve střední angličtině používalo k popisu někoho, kdo byl laskavý, laskavý nebo dobromyslný.

7. Kvíz (irština)

Slovo „test“ pochází z irského slova „kit“ pro „pulz“ nebo „žilka“, které se používalo ve slovní hříčce k popisu krátkého písemného testu jako rychlý puls nebo náhlý šok. Na konci osmnáctého století bylo toto slovo používáno k popisu nové zábavy, ve které byli lidé požádáni o improvizované otázky, aby si ověřili své znalosti. Tento druh zábavy se stal v Londýně populární a rychle se rozšířil po celém anglicky mluvícím světě. Slovo „test“ se nakonec začalo používat šířeji k popisu jakéhokoli typu zkoušky nebo testu určeného k posouzení něčích znalostí nebo schopností.

Podstatné jméno a sloveso, „hněv“ vyplývá z vážného přestupku, který způsobuje intenzivní reakci rozhořčení, nedůvěry a hněvu. Slovo „hněv“ překvapivě nesouvisí ani etymologicky s „ven“ ani „vztek“, ačkoli rozzlobený jedinec může být naštvaný, ale není to výhradní. Místo toho má úplně jiný kořen. Slovo pochází z pozdní latiny „ultraticum“ („překročit“) zase z latinského slova „ultra“ („po“). Z původního pojetí je tedy „hněv“ aktem překračování toho, co je považováno za přijatelné, a nikoli slovesem hněvu. To je patrné ve formě „pobuřujícího“, například označujícího spíše šok nebo exces než pouhý hněv.

9. Robot (česky)

Rossumův globální robot od Beditche Feuersteina prostřednictvím The Guardian

Slovo „robot“ bylo poprvé použito ve hře „Rossumovi univerzální roboti“ českého spisovatele Karla Čapka v roce 1920. Slovo „robot“ pochází z českého slova „robota“, což znamená „nucené práce“ nebo „dřina“. Ve hře se termín „robot“ používá k popisu umělých tvorů navržených k provádění podřadných úkolů pro své lidské pány.

10. Ironie (starověká řečtina)

Sarkasmus, často vtipný, je použití kousavých komentářů, které znamenají opak toho, co říkají, aby někoho kritizovaly nebo zesměšňovaly. Slovo „sarkasmus“ je odvozeno ze starořeckého „σαρκασμός“ (sarkasmus, žert, satira) od slovesa „σαρκάζω“ (prská, trhám tělo). Ve skutečnosti je sarkasmus často popisován jako kousavý nebo kousavý typ humoru, který se má dostat jinému člověku pod kůži.

11. Shambu (sanskrt)

La Coiffure od Edgara Degase, cca 1896, přes Národní galerii

Šampon je nezbytnou a běžnou věcí v každé domácnosti; Název tohoto mycího prostředku na vlasy pochází z hindského slova „Champna“, které je zase odvozeno ze sanskrtu „capayati“. Slovo „capayati“ lze přeložit jako „libra“ nebo „hnět“, což se týká typu masážního pohybu. Během koloniální éry se toto slovo objevilo v angličtině, inspirováno významem čištění a masírování pokožky hlavy, což později dospělo k modernímu pojetí tekutiny používané k mytí vlasů.

Pokud je jedinec nebo situace popsána jako „zlá“, vyvolávají zlověstný pocit zla, ublížení a zloby. Přídavné jméno je odvozeno z latinského slova „sinistra“, což znamená „levá strana“. V mnoha kulturách byla levice spojována se špatností, slabostí a dokonce i ďáblem v opozici vůči šťastné pravici. Římané například vykládali dobrá nebo špatná znamení sledováním směru, kterým ptáci létají. Ptáci létající vpravo by předpovídali dobrou podporu, ale ptáci létající vlevo by znamenali smůlu. Upřednostňování pravice před levicí lze vidět v dalším slově odvozeném z latiny. Přídavné jméno obratný, tedy zručný, pochází z latinského slova dexter, což znamená správný.

13. Tantalise (starověká řečtina)

Tantalus od Gioacchina Assereta, 1600-49, přes muzeum Joanneum

Slovo „tantalizovat“ pochází z nechvalně známého řeckého mýtu o Tantalovi, který byl potrestán za své zločiny proti bohům. Jedna verze mýtu říká, že Tantalos – mezi první generací smrtelníků pozvaných k večeři s bohy – zneužil této cti krádeží ambrózie a nektaru. Přinesl tuto kořist svému lidu a odhalil jim božská tajemství. Tantalos je také známý tím, že pořádal banket, kde nabízel bohům zakázané jídlo. Strašně se ukázalo, že toto jídlo je jeho syn, kterého zabil a uvařil do dušeného masa, aby otestoval znalosti všech bohů. Bohové si uvědomili zvěrstva a nenechali se oklamat. Pouze Demeter, znepokojená únosem své dcery, snědla kus masa. Zeus, rozzuřený Tantalovými zločiny, na něj uvalil ty nejstrašnější tresty. Hluboko v podsvětí je Tantalus přinucen stát v kaluži vody pod nízkými větvemi ovocného stromu. Kdyby sáhl dolů, aby uhasil svou neukojitelnou žízeň, voda by vyschla. Když se natáhl, aby nasytil svou neukojitelnou chuť k jídlu, z jeho sevření se zvedly větve. Slovo „vzrušení“ jako takové znamená mučit nebo provokovat nabízením něčeho žádoucího, ale nakonec nedosažitelného.

Čtyři tulipány od Jacoba Marela, circa 1635-1645, přes Metropolitní muzeum

Tulipány, cibulovité květiny známé svými zářivými barvami, pocházejí z Blízkého východu. Samotné slovo má perské kořeny odvozené od slova „dulband“, což znamená turban, který byl pravděpodobně vybrán kvůli zaoblenému tvaru květu, který připomíná kulturní pokrývku hlavy. Osmanští sultáni nosili tuto květinu na svých turbanech jako symbol luxusu a moci.

15. Whisky (gaelská)

Jazykový rodokmen od Miny Sundbergové, 2015, prostřednictvím The Guardian

Zajímavé je, že anglické slovo „whisky“ je odvozeno z galského slova „uisge beate“ přeloženého jako „voda života“ odkazující na destilovanou lihovinu. Tato klasická galská fráze byla pravděpodobně vypůjčena od Římanů, kteří označovali alkohol jako „acqua vitae“ („voda života“). Překvapivě gaelské slovo sdílí kořeny jak s germánským slovem pro „vodu“, tak se slovanským „voda“, z něhož je odvozen další alkoholický duch, „vodka“.