Hudební supervizor na „Poker Face“ rozebírá nejlepší písně první sezóny, od Paula McCartneyho po Toma Waitse.

Když Rian Johnson přichází do televize, dělá to s „hlavním švihem“, jak říká hudební supervizor Thomas Golubic. Několikanásobný kandidát na Emmy a Grammy („Better Call Saul“, „Six Feet Under“) jezdí v Johnsonově autě ve filmu „pokerová tvářV hlavní roli Natasha Lyonne, která také produkuje hodinovou černou komedii (a spoluautorka a režie osmé epizody „The Orpheus Syndrome“).

Golubic, bývalý prezident Music Supervisors Guild a trojnásobný vítěz ceny GMS, především za „Breaking Bad“, přináší své více než 20leté zkušenosti s dohledem nad hudbou do „Poker Face“.

První sezóna otestovala průřez Golubićovými dovednostmi s překážkami, jako jsou obtížné přihrávky pro hudební vystoupení před kamerou a tvorba originálních písní. Golubić čelil těmto výzvám přímo s podporou svého týmu v SuperMusicVision, který zahrnuje služby Olivie Schlichting a povolení od Jill Meyers Music.

Golubić vybírá své oblíbené jehličkové kapky z prvních osmi epizod níže. A i když nemůže sdílet připravované písně, škádlí epizodu 9 Kendrick Lamar temp. „Bylo to velmi drahé, takže jsme našli způsob, jak být Kendrickem Lamarem, ale ne Kendrickem Lamarem. Tato epizoda je směsí temného a zasněného se sekvencí Magic Mountain s velmi cool písní,“ říká.

A finále, které se bude vysílat 9. března, bude obsahovat dvě překvapivé písně a několik hlubokých zářezů mezi nimi. V mixu máme skvělý cover Boba Dylana.“

Epizoda 1: „Ruka mrtvého muže“

„Malá farma“ od Paula McCartneyho a Wings

Součástí práce hudebního supervizora je vědět, kdy je vaším úkolem přijít s úžasným, inovativním kreativním nápadem a kdy je vaším úkolem realizovat nápad někoho jiného. Snažili jsme se přijít na to, jak uzavřít první epizodu a Ryan chtěl ‚Malá farma‘. Není to zřejmý úder do Paula McCartneyho. Skvěle to kývlo na Juniora, kterého máme v kasinu. Všechno to spojuje dohromady. Je to také skvělý švih. Představení je Rian, jak se houpe tak, jak to dělá on ve filmech s televizním pořadem. Je tam hodně chvástání a největší chvástání je v první epizodě, která udává tón.“

Epizoda 2: „The Night Shift“

„Včera tady“ od Toma Waitse

V předchozí epizodě Charlie mluvila o tom, jak byla naprosto šťastná se svým životem. Byla na dobrém místě. Skutečnost, že byla odvedena kvůli podlým činům, skutečně vytváří základ show. Setkává se s Marge (Hong Zhao ), který ji trénuje v tom, jak zůstat neviditelná. Je to hodně o nezávislosti, ale Charlie se také stýká s lidmi a spojuje se s nimi. Ta píseň je nesmyslná píseň, píseň o lítosti, o různých odložených snech každého v tomto městě. Opravdu zachycuje citlivost a udává tón úvodním titulkům.“

Epizoda 3: „The Stall“

„Jen ty a já“ od Bobbyho Chandlera

„Miluji premisu Charlieho, který předvádí show jednomu z bratrů Okjových, a to úplně změní jeho život. Konflikt byl v těch postavách, na kterých nám opravdu záleží, včetně DJ místní rozhlasové stanice, který je černý, a rasistického psa, ale my rozhodl jsem se, že finále nebude o těchto postavách, bude to o „Pesovi. Je to skvělý způsob, jak dát poznámku pod čarou. To bylo něco, co jsem se naučil od Ryana. Přemýšlejte o křivce. Nepotřebujeme skladbu shrnout Namísto toho je to způsob, jak dát publiku vědět, že toto dobrodružství dokončujeme a pokračujeme k dalšímu.“

Epizoda 4: „Odpočinek v kovu“

„Staplehead“ od Doxxxology

„Museli jsme vytvořit píseň, která by byla věrohodná jako hit, ‚Staplehead‘. Museli jsme vytvořit další písně, které musely být výrazně ne tak dobré. Píseň, která je intrem celé epizody, je vytržením ‚Benson‘ téma.“ Audiovizuál, psaní písní a strukturování, pak aranžmá. Kolik obručí dokážeme proskočit? Máme Johna Darnelliho, který je Ryanův přítel a fanoušek heavy metalu, který píše písně a hraje na kytaristu v kapele. Spojil se s Jamey Jastou z Hatebreed, který žije v tomto světě. Mezi nimi dvěma dokázali vytvořit písně, které jsou chytlavé, zábavné a vzrušující.“

Epizoda 5: „Monkey Time“

„Hold On“ od Ngozi Family

Editor epizody Shahid Kasim a Rayan vyplnili „Monkey Time“ Rayanovými nejasnými oblíbenými písněmi. Moje nejtěžší je „Hold On“ od Ngozi Family, která se v epizodě objeví dvakrát a uzavře ji. Jsou to kapela ze Zambie. Je to tak okouzlující a zábavné, působí to náhodně, ale vypadá to prostě úžasně. Je to další příklad toho, proč je s Rianem radost pracovat. Kdo by si pomyslel, že tohle je ta písnička, kterou tam má dát? Je v tom docela syrový génius.“

Epizoda 6: „Opuštění fáze smrti“

„The Frankly Franklin Medley“ od Angely Parrish

„Měli jsme zajímavou a jedinečnou situaci, kdy jsme měli sestřih, ve kterém měla být všechna tato slavná hudební čísla z ‚The Wiz‘ a ‚Cats‘. Skenování těchto písní je velmi nákladné a museli bychom udělit práva od autorů ty muzikály. Můj návrh byl přizvat spisovatele. Písně. Angela Parrish je neuvěřitelně zábavná spisovatelka. Dal jsem dohromady celou sérii her a Ryan je miloval. Ten, koho jsem chytil, byl Franklin Franklin, který byl podvodníkem „Hamilton,“ o Benjaminu Franklinovi. Je to krátký sestřih tří písní a je neuvěřitelně zábavný Believe „.

EPIZODA 7: „Budoucnost sportu“

„Drivin‘ on the 9th“ od Breeders

Hráli jsme hodně rockabilly a Americana pro závodní příběh dělnické třídy. Ryan si 9. vytáhl ‚Drivin‘ z The Breeders, aby ho umlčel. Miluju hlasy Kim a Kelly Daleových. Je to cover a krásná fanynka Jsem nadšený z nápadů, které nebyly moje, stejně jako z mých vlastních. Je to kouzlo Ryana a je to skvělá písnička pro dobrý pocit.“

Epizoda 8: „Orfeův syndrom“

Fille du Soleil od Francise Laye

„Museli jsme dát dohromady kousky tohoto typu příběhu Hitchcock-y „Vertigo“ s nápady na monstrózní partitury, některé z knihoven a některé ze současné partitury. Bylo téměř nemožné zachytit citlivost a nadčasovost těchto partitur, ale skladatelé , Nathan Johnson, Cousin Ryan a Judson Crane Byli naprosto skvělí. Do vzrušující partitury také zakomponovali Charlieho téma na banjo. Byla to zajímavá tapisérie. Našli jsme tuto velmi skvělou píseň Francise Laye, Fille du Soleil, na adrese závěr epizody, který jedinečným způsobem zachycuje různé tóny a pocity epizody.“

