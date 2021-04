Zpráva: Microsoft plánuje akci Xbox „Co dál pro hry“

Xbox v poslední době začal hořet, protože dominoval éteru s masivním poklesem jejich cen Xbox Game Pass, Počítaje v to Outriders A vývojář PlayStation MLB: Přehlídka. Microsoft to také držel ID události @ Xbox Nedávno předvedli desítky a desítky her ve spolupráci s Twitch. Microsoft podle něj nezpomaluje Nová zpráva Přední odbornice na Microsoft Mary Jo Foley ve společnosti ZDNet.

Tato zpráva přichází na paty oznámení společnosti Microsoft Sestavení 2021„Hlavní vývojářská konference společnosti, která se bude konat od 25. května do 27. května. V rámci těchto událostí Foley poznamenává, že Microsoft plánuje sadu menších virtuálních událostí „What Next“, které budou zahrnovat funkci speciálně navrženou kolem her. Foley také poznamenává, že je to pravda Ne další Stack Live hra Akce je naplánována na duben.

Společnost Microsoft letos dokončuje své větší stěžejní konference s menšími virtuálními událostmi typu „co dál“. Očekává se, že se akce „Co dál pro hraní her“ uskuteční v nadcházejících týdnech. Slyšel jsem, že událost Game Stack Live uvedená také na stránce událostí v USA není tato událost.

Vzhledem k tomu, že tato událost bude součástí oslav sestavení společnosti Microsoft, je nepravděpodobné, že by zde byly odhaleny nějaké nové hry. Co byste však měli očekávat, jsou nové funkce a technologie, na kterých Microsoft pracuje na zlepšení života Dev v herním prostoru. Můžeme vidět záblesky nové grafické technologie a funkcí určených pro budoucí vydání sady Xbox, stejně jako funkce přicházející na platformu Xbox obecně.

Společnost Microsoft již dříve v Buildu vydala reklamy cílené na spotřebitele a odhalila také nové produkty a služby. Může se stát, že bude odhaleno plánované rozšíření Xbox Game Pass do webových prohlížečů, které budou poskytovat herní služby typu „vše v jednom“ pro iOS, Chromebooky, MacOS, PC a notebooky s nízkou spotřebou. Dáno Široce sdílené rozhovory společnosti Microsoft o získání herní komunikační platformy Discord„Bylo by také vhodné upozornit na to, co partnerství znamená pro Xbox a další.