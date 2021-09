Vakcína Moderna produkuje více protilátek než vakcína Pfizer. Záleží na tom?

Před deseti měsíci zněly výsledky velkých klinických studií příliš dobře na to, aby to byla pravda: Dvě vakcinační RNA vakcíny snížily případy symptomatického COVID-19 o více než 90% v téměř každé skupině, která je dostala.

Nyní se objevují mírné rozdíly mezi vakcínami Pfizer Inc.-BioNTech SE a Moderna Inc. napříč skupinami pacientů v průběhu času. Malá americká studie zjistila snížené hladiny protilátek u vakcíny Pfizer, zejména u velké skupiny lidí. Větší studie z Belgie zjistila, že dávka Moderny může generovat více protilátek než Pfizer.

Ale co to všechno znamená v reálném světě, zůstává nejasné. Přestože byly celosvětově podány stovky milionů dávek vakcín, vědci stále pracují na pochopení nuancí, jak dlouho ochrana trvá a jak se liší od člověka k člověku.

Získání odpovědí na tyto otázky je zásadním krokem při určování, kdo může potřebovat posilovací dávku, zvláště pokud jde o starší dospělé a osoby s oslabeným imunitním systémem. Nákazlivější varianta delta, jejíž vzestup se časově shodoval s mírným snížením účinnosti vakcíny, zvyšovala rizika a přiměla vlády, aby začaly zavádět třetí dávku injekcí. FDA uslyší 17. září veřejné argumenty ohledně toho, zda pokračovat s posilovacími injekcemi vakcíny Pfizer.

Velká pozornost byla věnována hladinám protilátek, které působí jako jedna z frontálních obran imunitního systému. Jedna teorie o Modernově vakcíně je, že produkuje více těchto protilátek, protože používá větší dávku a obě dávky se užívají o týden déle než vakcína Pfizer.

Protilátky jsou ale jen jednou složkou imunity a není jasné, zda jsou nejdůležitější, zejména z dlouhodobého hlediska.

“Známe úroveň protilátky, která chrání před COVID?” Řekl Paul Burton, hlavní lékař Moderny, při pátečním hovoru s novináři, jednoduchá odpověď je, že stále nevíme. Údaje ze studií Moderny však ukazují, že třetí výstřel Šest měsíců po druhém se hladiny protilátek „v této komfortní zóně“ opět zvýší nad úrovně pozorované v počáteční fázi pozdního pokusu.

imunitní paměť

Kromě protilátek s kratší životností spouštějí vakcíny COVID-19 také v podstatě dlouhodobou paměť v imunitním systému. Zdá se, že tato paměť roste a zlepšuje se při výrobě protilátek, které časem bojují s variantami. Tato dlouhodobá ochrana, která zahrnuje takzvané T buňky a paměťové B buňky, se v laboratoři měří obtížněji než měření protilátek. Předpokládá se však, že hraje důležitou roli v prevenci závažných onemocnění a zotavení.

Ale méně než rok do očkovací kampaně se velká část výzkumu zaměřila na protilátky odvozené z vakcín, které pomáhají zachytit napadající patogeny a nasměrovat je k útoku zbytku imunitního systému.

Malá americká studie zkoumala skupinu pacientů a zaměstnanců pečovatelských domů, kteří dostali dvě dávky vakcíny Pfizer. Zjistilo, že hladiny protilátek v obou skupinách se postupem času snižovaly. Ale 120 subjektů ve studii, kteří měli průměrný věk 76 let, začínalo s výrazně nižší hladinou protilátek ve srovnání s mladším personálem.

Teenager dostane vakcínu proti COVID-19 na dočasné klinice v Middlefieldu v Connecticutu. | Christopher Capuzello/The New York Times

„Skončili na horším místě,“ řekl David Canady, MD, lékař pro infekční nemoci a profesor medicíny na Case Western Reserve University v Clevelandu v Ohiu, který studii, která byla vydána jako první publikace, vedl několik měsíců. Před zveřejněním na konci srpna.

Dva týdny po druhém očkování klesly neutralizační protilátky pod úroveň detekce u 16% obyvatel domova důchodců, kteří před očkováním neměli COVID-19. Šest měsíců po očkování mělo 70% velmi nízké hladiny. Naproti tomu výzkum zjistil, že pouze 16% ze 64 mladších pečovatelů mělo do šesti měsíců takové skrovné protilátky.

„S těmito úrovněmi ztráty protilátek by ochrana rozhodně klesla o dost,“ řekl Kanadee. Ale tato ztráta pravděpodobně nebude znamenat nulovou ochranu.

Druhá studie porovnávala hladiny protilátek u 167 zaměstnanců zdravotnického systému University of Virginia, kteří byli imunizováni buď Modernou, nebo Pfizerem. Vědci uvedli, že hladiny protilátek po druhé vakcíně byly asi o 50% vyšší u lidí, kteří dostali vakcínu Moderna.

Nuance

Když se však vědci ponořili hlouběji, zjistili, že rozdíl je většinou vysvětlen nižší odpovědí na vakcínu Pfizer u lidí starších 50 let, říká Jeffrey Wilson, imunolog z Virginské univerzity a spoluautor studie. U vakcíny Moderna se protilátková odpověď po dvou injekcích významně nelišila podle věkové skupiny.

„Mezi Pfizerem a Modernou jsou pravděpodobně jemné rozdíly,“ řekl Wilson. Zbývá zjistit, zda to má příznivý klinický účinek na ochranu před virem.

Zjištění University of Virginia je v zásadě v souladu s rozsáhlejší studií více než 1600 nemocničních pracovníků v Belgii, která zjistila, že lidé, kteří dostali vakcínu Moderna, měli v průměru dvojnásobek hladin protilátek než ti, kteří dostali přípravek Pfizer. Belgická studie, publikovaná v pondělí v časopise Journal of the American Medical Association, však zjistila, že Moderna produkuje vyšší hladiny protilátek ve všech věkových skupinách.

Žádná ze studií neměřila, zda méně protilátek mělo za následek menší ochranu v průběhu času. Jak ale přebírá varianta delta, objevující se data stále více ukazují zhoršení úrovně ochrany před očkováním, což vede k více zprávám o superinfekcích, kdy očkovaný člověk onemocní.

Ochrana před těžkými nemocemi a hospitalizace – nejdůležitější zdravotní přínos očkování – zůstala obecně silná.

„Nevidíme, že by se nemocnice plnily očkovanými lidmi,“ říká Angela Rasmussenová, viroložka z Organizace pro vakcíny a infekční choroby na univerzitě v Saskatchewanu v Saskatoonu. „Vidíme hlavně to, že většinu nových případů stále tvoří lidé, kteří nejsou očkováni.“