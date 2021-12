„Metroid Dread“ a všechny nejlepší hry Nintendo Switch roku 2021

Je těžké uvěřit, že rok 2021 se již chýlí ke konci, ale rok přišel nintendo Přepněte hráče na řadu videoher, na které hned tak nezapomenou. Bylo uznáno mnoho nominací a vyhrála Herní ceny pro letošní rok. Ale jaké jsou některé z nejlepších her pro Nintendo Switch, které vyjdou v roce 2021?

„Dread Metroid“

Oficiální umění „Metroid Dread“ | nintendo

Metroidní děs V roce 2021 byla oceněna jako nejlepší akční/dobrodružná hra a má to dobrý důvod. Nejnovější přírůstek do metroid Toto vydání bylo uvítáno chválou jak od starých fanoušků franšízy, tak od nováčků. Dostala dokonce Metascore 88 dní Metakritický.

Hráči na tento přírůstek dlouho čekali metroid Franšízové ​​podnikání, a to nezklamalo. Samus Aran se vydává – a hráči – na poutavou a akční cestu, a to ve 2D. Opakovaně byla zařazena mezi nejlepší publikace roku. Netřeba dodávat, že stojí za to vyzvednout, pokud jste to ještě neudělali.

Mario Party Superstars

▶„src=“ https://www.youtube.com/embed/2jEq0F656aY?feature=oembed „Frameborder=“0″allow=“acceleration; automatické spuštění; zápis do schránky. média kódovaná gyroskopem; Obraz v obraze „allowfullscreen>

první Mario Party Vychází již více než 20 let, ale hra zůstává jedním z nejoblíbenějších vydání Nintenda – a to je pravděpodobně důvod pro rok 2021. Mario Party Superstars Byla to taková rána.

Mario Party Superstars Přebírá některé z nejlepších desek a miniher z minulosti Mario Party splátkách a zkombinujte je, abyste hráčům přinesli jednu epickou hru pro Nintendo Switch 2021.

Po několika přírůstcích do franšízy, které byly v pořádku, Mario Party Superstars Nad očekávání. Přistál na 80 metaskóre MetakritickýCož ukazuje, do jaké míry to kritiky baví. A s 8,5 uživateli lze s jistotou říci, že nebyli jediní.

„Monster Hunter Rise“

▶„src=“ https://www.youtube.com/embed/wPjbAxaS_mE?feature=oembed „Frameborder =“ 0 „allow=“ zrychlení; automatické spuštění; zápis do schránky. média kódovaná gyroskopem; Obraz v obraze „allowfullscreen>

Monster Hunter Rise obdržel vysoko Metakritický Desítky kritiků i fanoušků, etablující se jako jeden z nejlepších Hry pro Nintendo Switch 2021 – a jeden z největších lovec příšer splátky zatím.

Vše od designu po hudbu zvyšuje laťku této hry. Mnoho hráčů mělo pocit, že úspěšně kombinuje oblíbené vlastnosti z předchozích kapitol s novými funkcemi, které se během hraní zlepšily. Je také snadné do toho spadnout, i když se nikdy nevzdáte lovec příšer příležitost. Jako metroidní děs, Hráči budou tuto verzi ještě chvíli chválit.

nový pokémon snap

▶„src=“ https://www.youtube.com/embed/K7znZ-FvZT0?feature=oembed „Frameborder=“0″allow=“acceleration; automatické spuštění; zápis do schránky. média kódovaná gyroskopem; Obraz v obraze „allowfullscreen>

A Počet her s pokémony na Nintendo Switch v roce 2021. nový pokémon snap Možná nejvíce vzrušující. Tento moderní pohled na populární hru z roku 1999 vyvolal nostalgii u dlouholetých fanoušků této franšízy. A po pořízení fotek nových i starých Pokémonů není těžké pochopit proč.

Vylepšená grafika, více Pokémonů a nová nastavení udržují tuto aktualizaci v akci pokémon snap Zábavnější než originál – a to nepočítám DLC.

Pokémon Brilliant Diamond a Pokémon Shining Pearl byly výkonné verze z roku 2021, ale jednoduše se s nimi nedaly srovnávat. nový pokémon snap. Dokonce pokémon sjednotit se Nedá se to překonat. Hra rozhodně získala nadprůměrné Metascore Metakritický.

„Super Mario 3D World + Bowser’s Fury“

▶„src=“ https://www.youtube.com/embed/ppkX8epoD9g?feature=oembed „Frameborder=“0 „allow=“ akcelerometr; automatické spuštění; zápis do schránky. média kódovaná gyroskopem; Obraz v obraze „allowfullscreen>

Ne každý rok hráči Nintendo Switch získají více než jedno působivé vydání Maria. Ale Super Mario 3D World + Bowser Fury Zaslouží si být na seznamu nejlepších her pro Nintendo Switch 2021 tak, jak si zaslouží Mario Party Superstars.

Přistání 89 Metascore on Metakritický, tato verze osloví každého, kdo miluje 3D svět Super Mario na Nintendo 3DS. Zábavné a lehké, je to skvělá volba pro každého, kdo hledá útěk letos nebo později.

Další pozoruhodné hry pro Nintendo Switch od roku 2021

[Isabelle]Sezónní pozdravy všem! Je příliš brzy to říkat? Hrací den je za rohem…včera jsme postavili zahradní strom a ozdobili cedrové stromy kolem ostrova ozdobami. Klidně jich pár vyhoďte pro použití na DIY projektech! pic.twitter.com/iEztwQjgs2 – Isabel (křížení zvířat) 16. prosince 2021

Nejlepší hry Nintendo Switch roku 2021 samozřejmě nelze shrnout do seznamu pěti položek. Z minulého roku je spousta pozoruhodných novinek a všechny si zaslouží potlesk, než přijde rok 2022.

Bylo to jedno z nejlépe hodnocených vydání roku Dům ve Fata Morgana, která si díky svému špičkovému designu a vyprávění téměř vysloužila Metascore. ve stejnou dobu, dveře smrti V roce 2021 se také ocitl na několika turné.

Animal Crossing: New Horizons I nadále dominujte scéně Switch s Happy Home Paradise DLC. Hra byla v roce 2020 obrovským hitem a vypadá to, že se hráči stále chtějí ponořit do nového obsahu v roce 2021.

Pro podrobnější seznam her roku 2021, které získaly skvělé recenze, se podívejte Metakritický. Prohlídka webu zaměstná hráče až do roku 2022.

