Zdanění či nezdanění reálné hodnoty či aplikace zajišťovacího účetnictví v současné situaci rostoucích úrokových sazeb a posilování kurzu české koruny | Grant Thornton

Kurzové rozdíly a zajišťovací účetnictví

Během roku 2022 došlo k výraznému zvýšení úrokových sazeb a současnému růstu hodnoty koruny vůči euru. Tato situace má významný dopad na výsledek hospodaření a tím i na základ daně z příjmů právnických osob. Má-li účetní jednotka významné cizoměnové závazky, dochází zhodnocením koruny ke kurzovému zisku k datu účetní závěrky, který zvyšuje základ daně prostřednictvím vyššího zisku před zdaněním. Již před lety bylo rozhodnuto, že do základu daně se zahrnují i ​​kurzové rozdíly vyplývající z přepočtu pohledávek a věřitelů v cizích měnách k datu účetní závěrky. U některých účetních jednotek však může být tato situace řešitelná prostřednictvím zajišťovacího účetnictví. Jeho použití vyžaduje zajišťovací dokumentaci, která prokazuje, že zajištění je efektivní a umožňuje účetní jednotce zaúčtovat tyto kurzové rozdíly nikoli do zisku nebo ztráty, ale do vlastního kapitálu prostřednictvím oceňovacích rozdílů.

Cenové a měnové forwardové swapy

Obdobná situace nastává v případě úrokových swapů. Řada subjektů uzavřela úrokové swapy k zajištění úrokového rizika, které mění variabilní úrokovou sazbu na pevnou. Podle účetních předpisů musí být tyto deriváty oceněny reálnou hodnotou k datu účetní závěrky a jsou zaúčtovány buď ve výkazu zisku a ztráty, nebo ve vlastním kapitálu prostřednictvím oceňovacích rozdílů. V minulých letech účetní jednotky z důvodu administrativní náročnosti zajišťovacího účetnictví často vykazovaly tyto deriváty jako nezajišťovatelné prostřednictvím výkazu zisku a ztráty. Tyto úrokové swapy však mají na konci roku 2022 obecně významnou kladnou reálnou hodnotu, což má podobně jako růst kurzu koruny za následek zvýšení zisku nebo ztráty i základu daně. Řešením může být i v tomto případě zavedení zajišťovacího účetnictví. Stejně tak to lze aplikovat na měnové futures.

autor: Alice Šrámková, Petra Vaničková