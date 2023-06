Wrong Super vede k Stronger Street Fighter 6 v roce 2023 CEO mezi Justinem Wongem a Phenomem

Minulý víkend nebyla na CEO 2023 nouze o skvělou akci a nejintenzivnější blockbuster Street Fighter 6 se mohl odehrát těsně před top 8.











Postavte se legendárnímu šampionovi více her Justinovi Wongovi, konzistentnímu profesionálovi 00| Venom je ve skupině poražených, aby rozhodl o tom, kdo postoupí do finálového kruhu, který zcela změnil rychlost poté, co zavádějící Super Art změnil příliv bitvy.



















Justin vypadal silně a kontroloval tempo zápasů téměř během celého setu, což vedlo k více hrám zaměřeným na trpělivost a práci nohou, než byste pravděpodobně očekávali od zápasu Kami vs. Kane.





Dlouholetý soutěžící absolvoval první zápas ve dvou kolech po sobě a dokonce vše zakončil trestajícím potáhnutím úrovně 3, aby ukázal, že má stále reflexy.













Venom se z toho nikdy úplně nedostal, ale zdálo se, že Justin má velení a trefil se do bodu, když chtěl postoupit proti jednomu z nejlepších hráčů v Evropě, i když věci nepůjdou podle plánu.





Wong ve skutečnosti dostal potvrzení zásahu v kombu Drive Rush, což mělo znamenat konec komba, až na to, že Justin byl zrušen do úrovně 1 Super namísto úrovně 3.





Díky tomu zůstal Phenom naživu s malým zdravím, ale JWong je vyčerpaný a hráč Ken se odvděčí svým kritickým uměním následovaným Drive Rush, aby získal své první kolo.













Hra dvě bude mít na časovači pouze 6 sekund s Phenomem, který bude v turnaji bojovat o život a získat perfektní kontrolu, abyste hru dostali na hrací plochu.













Justin však útočil a vrátil se k bodu ve třetí hře s pěkným náskokem poté, co použil Drive Reversal, aby se dostal ze zatáčky a šel do kopce, aby dostal poslední zásah.















Phenom okamžitě vzlétne, když sestoupí na svou úroveň 3, aby získal život, než se věci znovu svážou úplným vymazáním spacdu.















spoilery do konce dalšího setu.





Bohužel se zdálo, že Justinovi v posledním kole došel plyn, protože Phenom dokázal převzít kontrolu a perfektně se rozběhnout, aby vyhrál a postoupil dál.

















Wong přejde na Twitter a podá poměrně stručné vysvětlení toho, co se stalo.





„Finger minul tlačítko lmao,“ napsal JWong, takže se zdálo, že ztrátu nenesl tak těžce.





Tlustý prst na tlačítku lmao – Justin Wong (@JWonggg) 25. června 2023





Justin Wong bude mít stále skvělý, skvělý víkend, vezmeme-li v úvahu, že obsadil první místo nejen v Breakers Revenge, nejen Capcom vs. SNK 2, ale také Street Fighter 3: Third Strike.





Kromě toho provozoval svůj vlastní stánek u generálního ředitele, aby s ním natáčel videa kanál YouTube Kromě toho, že se legenda trefila do komentátorského pultu, dokázala hodně a skončila na 13. místě v SF6 z 1 000+ hráčů.







pro mě #CEO2023 končím! Spustil jsem stánek s obsahem a nemůžu se dočkat, až vám to všem ukážu Zaseknout se také na SF6 byl výbuch Vyhrál také pár věcí 🥇 3s

🥇 CVS2

🥇 Přerušovače

Vtírám SF6! Uvidíme se všichni v příštím pic.twitter.com/ZXM2vkcXAo – Justin Wong (@JWonggg) 25. června 2023





I po úžasném comebacku by Venom bohužel spadl do dalšího setu proti Nevo způsobem 2-1 a skončil víkend na 9. místě.





Nyní uvidíme, zda nám osmička dokáže poskytnout ještě intenzivnější kombo než v jednom z prvních velkých hitů Street Fighter 6 od jeho vydání začátkem tohoto měsíce.