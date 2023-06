Hlavní zákonodárce EU prosazuje do roku 2040 nákladní vozidla s neutrálními emisemi CO2

BRUSEL (Reuters) – Hlavní zákonodárce Evropského parlamentu pro pravidla, který sleduje vyšší cíle, aby snížil dopad tohoto odvětví na změnu klimatu, uvedl, že Evropská unie by měla od roku 2040 vyžadovat, aby nová nákladní vozidla byla neutrální vůči oxidu uhličitému.

Evropská unie připravuje přísnější normy CO2 pro nová nákladní vozidla na evropském trhu s cílem dosáhnout cíle nulových čistých emisí v hospodářství 27 států do roku 2050.

V únoru Evropská komise, která navrhuje zákony EU, navrhla pro výrobce cíl do roku 2040 snížit průměrné emise CO2 u nových nákladních vozidel, která prodávají, o 90 %.

Podle návrhu zprávy poslance Yannicka Gadota, hlavního vyjednavače shromáždění o pravidlech, by zpřísnění tohoto pravidla zvážil Evropský parlament, aby snížil oxid uhličitý o 100 %.

Gadot řekl, že EU by měla stanovit přísnější limity emisí CO2 pro nákladní automobily pro roky 2030 a 2035 – snížení emisí o 65 % a 95 %.

„Toto je něco, co skutečně potřebujeme, abychom se ujistili, že evropští výrobci – a to je to, co požadují – jsou na dobré cestě tváří v tvář mezinárodní konkurenci,“ řekl Gadot v rozhovoru.

Někteří výrobci se již zavázali k dekarbonizaci svých těžkých vozových parků. Daimler Truck se například zavázal, že její nové nákladní vozy budou od roku 2039 v Evropě, USA a Japonsku CO2 neutrální.

Předloha je prvním náznakem toho, jak se Evropský parlament pokusí pozměnit návrh Komise. Zákonodárci EU budou hlasovat o Jadotově návrhu zprávy, který bude pravděpodobně pozměněn, koncem tohoto roku před jednáním s členskými vládami EU o konečné legislativě.

Země včetně Nizozemska a Dánska podpořily 100% snížení oxidu uhličitého do roku 2040, ale jiné, včetně České republiky, uvedly, že EU by si zatím neměla stanovovat dlouhodobý cíl.

Cokoli menšího než 100% snížení emisí oxidu uhličitého do roku 2040, řekl Gadot, bude znamenat, že nákladní automobily vypouštějící oxid uhličitý budou v roce 2050 stále na cestách, což ohrozí primární cíl EU v oblasti klimatu.

Kamionům v Evropské unii bylo v roce 2021 v průměru 14 let a drtivá většina z nich jezdí na naftu, vyplývá z údajů zveřejněných letos Evropským sdružením výrobců automobilů.

(Zpráva Kate Abnett). Střih Mark Heinrich

Naše standardy: Thomson Reuters Trust Principles.