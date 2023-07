Webbův vesmírný dalekohled odhaluje okamžik zrození hvězdy, dramatický detailní záběr 50 mladých hvězd

Tento článek byl přezkoumán podle Science X’s editační proces

První výroční snímek zveřejněný ve středu 12. července 2023 oddělením Public Outreach Office Space Telescope Science Institute ukazuje vesmírný teleskop Jamese Webba NASA, který ukazuje zrození hvězdy, jak ji nikdy předtím neviděli, plnou podrobných impresionistických textur. Předmětem je oblačný komplex Rho Ophiuchi, nejbližší oblast vzniku hvězd k Zemi. Poděkování: NASA, ESA, CSA, STScI a Klaus Pon prostřednictvím AP

Webbův vesmírný dalekohled oslavuje jeden rok kosmických snímků jedním ze svých dosud nejlepších snímků: dramatickým detailním záběrem desítek hvězd v okamžiku zrození.

NASA ve středu představila svůj nejnovější snímek, který odhaluje 50 mladých hvězd v oblačném komplexu vzdáleném 390 světelných let. Světelný rok je asi 6 bilionů mil (9,7 bilionu km).

Oblast je relativně malá a tichá, ale plná svítících plynů, výtrysků vodíku a dokonce i tlustých zámotků prachu s jemnými začátky více hvězd.

Zdá se, že všechny mladé hvězdy nejsou větší než naše Slunce. Vědci uvedli, že ohromující snímek poskytuje dosud nejlepší jasnost pro tuto krátkou fázi života hvězdy.

„Je to letmý pohled na to, jak by náš systém vypadal před miliardami let, když se formoval,“ řekl agentuře AP programový vědec NASA Eric Smith.

Smith poznamenal, že světlo hvězd viditelné na snímku ho opustilo již před 390 lety. Na Zemi V roce 1633 šel italský astronom Galileo Galilei před soud v Římě za výrok, že Země obíhá kolem Slunce. V roce 1992 Vatikán uznal, že Galileovi bylo ukřivděno.

Tento oblačný komplex, známý jako Rho Ophiuchi, je nejbližší oblastí vzniku hvězd k Zemi a nachází se na obloze poblíž hranic souhvězdí Ophiuchus a Štíra, nositele Hada a Štíra. NASA poznamenala, že bez hvězd v popředí snímku více vyniknou detaily. Některé hvězdy podle NASA zobrazují stíny, které naznačují možné planety v procesu formování.

„Představuje zrození hvězd jako impresionistické mistrovské dílo,“ uvedl na tweetu administrátor NASA Bill Nelson.

Webb – největší a nejvýkonnější astronomická observatoř, která kdy byla vypuštěna do vesmíru – během posledního roku pořizovala snímky kosmické krásy. První snímky z infračerveného dalekohledu za 10 miliard dolarů byly odhaleny loni v červenci, šest měsíců poté, co vzlétl z Francouzské Guyany.

Je považován za nástupce Hubbleova vesmírného dalekohledu, který obíhá Zemi již 33 let. Ve společném úsilí NASA a Evropské vesmírné agentury Webb zkoumá vesmír z okouna dále, vzdáleného milion mil (1,6 milionu kilometrů).

Stále napřed pro Webba: Astronomové doufají, že uvidí nejstarší hvězdy a galaxie ve vesmíru, zatímco budou ve vesmíru hledat známky života na planetách mimo naši sluneční soustavu.

„Ještě jsme žádnou nenašli,“ řekl Smith. „Ale do mise zbývá jen rok.“