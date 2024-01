Více než 100 mrtvých při explozích v Íránu na ceremonii na počest generála, který byl zabit při útoku amerického dronu

Dvě exploze po minutě vzdálené středeční v Íránu se zaměřily na památku prominentního generála zabitého při útoku amerického bezpilotního letadla v roce 2020, který zabil nejméně 103 lidí a zranil nejméně 141 dalších, zatímco Blízký východ zůstává kvůli izraelské válce napjatý. Hamás v pásmu Gazy. .

Žádná skupina se okamžitě nepřihlásila k odpovědnosti za to, co íránská státní média popsala jako „teroristický“ útok krátce po explozích v Kermánu, asi 510 mil jihovýchodně od hlavního města Teheránu.

Zatímco Izrael prováděl útoky v Íránu kvůli svému jadernému programu, prováděl cílené atentáty, nikoli bombové útoky, které vedly k masovým obětem. Sunnitské extremistické skupiny, včetně Islámského státu (ISIS), v minulosti provedly rozsáhlé útoky, které zabily civilisty v Íránu s většinou šíitů, nikoli však v relativně klidném Kermánu.

Írán v posledních letech také zažil masové protesty, včetně protestů kvůli smrti 22letého mladíka. Mahsa Amini v roce 2022. Země se také stala cílem exilových skupin při útocích, které se datují od nepokojů kolem islámské revoluce v roce 1979.

K výbuchům došlo při události u příležitosti čtvrtého výročí zabití Generál Qasem Soleimanivelitel revolučních gard Quds Force, který zemřel při útoku amerického dronu v Iráku v lednu 2020. K výbuchům došlo poblíž jeho hrobu v Kermánu.

Íránské záchranné služby dorazily na místo, kde dvě exploze v rychlém sledu protrhly dav lidí u příležitosti výročí 2020 od zabití generála Kásema Solejmáního dne 3. ledna 2024. Více zpráv/AFP přes Getty Images



Íránská státní televize citovala počet obětí Babaka Yektaparasta, mluvčího tamních záchranných služeb. Někteří lidé byli při útěku zraněni, uvedly úřady.

Záběry ukazují, že druhý výbuch nastal asi 15 minut po prvním. Ozbrojenci často využívají druhou zpožděnou explozi, aby zamířili na nouzový personál reagující na scénu a způsobili další oběti.

Na záběrech státní televize je slyšet křičet lidi.

Zástupce guvernéra státu Kerman Rahman Jalali bez dalších podrobností popsal útok jako „teroristický“. Írán má mnoho nepřátel, kteří by za útokem mohli stát, včetně exilových skupin, ozbrojených organizací a vládních činitelů. Írán podporuje Hamás, stejně jako libanonské šíitské milice Hizballáh a povstalce Houthi v Jemenu.

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Matthew Miller na středeční tiskové konferenci řekl, že je příliš brzy na to určit, kdo nebo co mohlo způsobit výbuchy, ale zdůraznil, že „Spojené státy nebyly žádným způsobem zapojeny a jakýkoli návrh na opak je směšné.“ „.

Řekl také: „Nemáme žádné informace, které by naznačovaly podíl Izraele na této explozi.“

Když byl vysoký představitel administrativy dotázán, zda Spojené státy posoudily, kdo je odpovědný za íránský bombový útok, řekl novinářům: „Vypadá to jako teroristický útok, takový, jaký jsme v minulosti viděli dělat ISIS.

Soleimani byl architektem íránských regionálních vojenských aktivit a je považován za národní ikonu mezi zastánci íránské teokracie. Pomohlo také zajistit vládu syrského prezidenta Bašára Asada poté, co se protesty Arabského jara proti němu v roce 2011 změnily v občanskou, tehdy regionální válku, která zuří dodnes.

Solejmáního, který byl až do americké invaze do Iráku v roce 2003 v Íránu relativně neznámý, jeho popularita a mystika vzrostly poté, co američtí představitelé vyzvali k jeho zabití kvůli jeho pomoci při vyzbrojování militantů bombami pronikajícími přes silnice, které zabíjely a mrzačily americké vojáky.

O dekádu a půl později se Solejmání stal nejviditelnějším íránským velitelem na bitevním poli, ignoroval výzvy ke vstupu do politiky, ale stal se stejně mocným jako jeho civilní vedení, ne-li více.

Nakonec generála zabil útok bezpilotního letadla Trumpovy administrativy jako součást eskalujících incidentů, které následovaly po jednostranném odstoupení Ameriky od jaderné dohody Teheránu se světovými mocnostmi v roce 2018.

Zabití Soleimaniho v minulosti přitahovalo velké procesí. Na jeho pohřbu v roce 2020 vypukla v Kermanu tlačenice a nejméně 56 lidí bylo zabito a více než 200 zraněno, když se tisíce nahrnuly do průvodu. Jinak zůstal Kerman z velké části nedotčen nedávnými nepokoji a útoky, které zasáhly Írán. Stejnojmenné město a provincie leží v centrální pouštní náhorní plošině Íránu.

—Olivia Gazis přispěla zprávami ministerstva zahraničí.