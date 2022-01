Vědci očekávali po Omikronu více znepokojivých proměnných, říkají vědci

Připravte se naučit se více řeckých písmen. Vědci varují, že postup omikronové smrště prakticky zaručuje, že to nebude poslední verze koronaviru, která svět znepokojuje.

Každá infekce poskytuje viru příležitost k mutaci a Omicron má výhodu Oproti svým předchůdcům: šíří se rychleji Navzdory tomu, že se objevil na planetě se silnější směsí imunity než předchozí vakcíny a nemoci.

To znamená více lidí, u kterých se virus může vyvinout. Odborníci nevědí, jak budou vypadat další proměnné nebo jak by mohly epidemii ovlivnit Ale říkají, že neexistuje žádná záruka, že omikronové sekvence způsobí mírnější onemocnění nebo že proti nim budou fungovat stávající vakcíny.

Vyzývá k širšímu očkování Nyní, zatímco dnešní záběry stále běží.

„Čím rychleji se omikron šíří, tím vyšší jsou šance na mutace, které by mohly vést k většímu počtu variant,“ řekl Leonardo Martinez, epidemiolog infekčních chorob z Bostonské univerzity.

Od svého vzniku v polovině listopadu se Omicron řítil po celé zeměkouli jako oheň suchou trávou. Výzkum ukazuje, že varianta je nejméně dvakrát infekčnější než Delta a nejméně čtyřikrát infekčnější než původní verze viru.

Omicron s větší pravděpodobností znovu infikuje jedince, kteří se dříve nakazili COVID-19 a způsobí „penetrující infekce“ očkovaným lidem a zároveň napadne neočkované. Světová zdravotnická organizace oznámila za týden od 3. do 9. ledna 15 milionů nových případů COVID-19, což je o 55 % více než v předchozím týdnu.

Kromě toho, že drží relativně zdravé lidi mimo práci a školu, snadnost, s jakou se tato varianta šíří, zvyšuje pravděpodobnost, že se virus nakazí a zůstane uvnitř lidí s oslabeným imunitním systémem, což mu dává více času na vývoj silných mutací.

„Dlouhé a přetrvávající infekce budou pravděpodobně živnou půdou pro nové varianty,“ řekl Dr. Stuart Campbell Ray, odborník na infekční choroby z Johns Hopkins University. „Pouze když máte velmi rozšířenou infekci, poskytnete příležitost, aby se to stalo.“

Protože se zdá, že Omicron způsobuje méně závažná onemocnění než Delta, jeho chování vyvolalo naději, že by to mohl být začátek trendu, který nakonec způsobí, že virus bude mírnější, jako je běžné nachlazení.

Odborníci tvrdí, že je to možné, protože viry se špatně šíří, pokud zabíjejí své hostitele příliš rychle. Ale ne vždy jsou viry časem méně smrtící.

Ray například vysvětlil, že alternativa by mohla dosáhnout svého hlavního cíle – replikace – pokud by se u infikovaných lidí zpočátku projevily mírné příznaky, virus se šířil interakcí s ostatními a později těžce onemocněli.

Lidé byli zvědaví, zda se virus rozvine do umírněnosti. Není k tomu ale podle něj žádný zvláštní důvod. „Nemyslím si, že si můžeme být jisti, že se virus časem stane méně smrtelným.“

Postupné zlepšování imunitního úniku pomáhá viru dlouhodobě přežít. Když SARS-CoV-2 poprvé zasáhl, nikdo nebyl imunní. Ale infekce a vakcíny poskytly většině světa alespoň určitou imunitu, takže se virus musí přizpůsobit.

Existuje mnoho možných cest evoluce. Zvířata se mohou mazlit a uvolňovat nové proměnné. Domácí psi a kočky, jeleni a norci chovaní na farmách jsou jen některé ze zvířat vnímavých k viru, který může uvnitř zmutovat a skočit zpět do lidí.

Další možná cesta: S oběhem omikronu i delta by se u lidí mohla rozvinout dvojitá infekce, která by mohla způsobit to, co Ray nazývá „Frankenovými variantami“, hybridy, které mají vlastnosti obou typů.

Když se vyvinou nové varianty, vědci řekli, že je stále velmi obtížné určit, které genetické rysy se mohou projevit. Například omikron obsahuje mnohem více mutací než předchozí varianty, asi 30 v spike proteinu, který mu umožňuje vázat se na lidské buňky. Ale takzvaná IHU varianta identifikovaná ve Francii, kterou sleduje Světová zdravotnická organizace, má 46 mutací a nezdá se, že by se vůbec příliš rozšířila.

Aby se omezil vznik variant, vědci zdůrazňují pokračování opatření v oblasti veřejného zdraví, jako je maskování a očkování. I když je Omicron lépe schopen uniknout imunitě než Delta, očkovací látky stále poskytují ochranu a posilovací vakcíny významně snižují kritická onemocnění, hospitalizace a úmrtí.

Ann Thomasová, 64letá IT analytička ve Westerly na Rhode Islandu, uvedla, že dostala očkování a je plně posílená a také se snaží zůstat v bezpečí tím, že zůstane doma, zatímco její stát má jednu z nejvyšších mír COVID- 19 případů na světě, Spojené státy americké.

„Absolutně nepochybuji o tom, že tyto viry budou nadále mutovat a budeme se tím zabývat ještě velmi dlouho,“ řekla.

Ray přirovnal vakcíny k lidským štítům, které značně brání šíření viru, i když ho úplně nezastaví. Pro virus, který se šíří exponenciálně, řekl: „Cokoli, co omezuje jeho přenos, může mít obrovský dopad.“ Také, když onemocní očkovaní lidé, Ray řekl, že jejich nemoc je obvykle mírnější a odezní rychleji, takže zbývá méně času na výrobu nebezpečných variant.

Odborníci tvrdí, že se virus nestane pandemií jako chřipka, dokud bude celosvětová proočkovanost velmi nízká. Během nedávné tiskové konference generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus řekl, že ochrana lidí před budoucími proměnnými – včetně těch, které mohou být zcela odolné vůči současným výstřelům – závisí na ukončení globálních nerovností v oblasti vakcín.

Tedros řekl, že by si přál, aby 70 % lidí v každé zemi bylo očkováno do poloviny roku. V současnosti existují desítky zemí, kde je podle nich očkována méně než čtvrtina celé jejich populace Statistika Johns Hopkins University . A ve Spojených státech mnoho lidí nadále odolává dostupným vakcínám.

„Tyto obrovské neopylení oblasti ve Spojených státech, Africe, Asii, Latinské Americe a jinde jsou v podstatě diverzifikované rostliny,“ řekl Dr. Prabhat Jha z Centra pro výzkum globálního zdraví v Nemocnici svatého Michaela v Torontu. „Bylo to takové fiasko globálního vedení, že jsme to prostě nedokázali.“

Mezitím Louis Mansky, ředitel Institutu pro molekulární virologii na University of Minnesota, řekl, že nové varianty jsou nevyhnutelné.

S tolika neočkovanými lidmi, řekl, „virus má stále určitým způsobem kontrolu nad tím, co se děje.“

Oddělení zdravotnictví a vědy Associated Press dostává podporu od divize vědeckého vzdělávání lékařského institutu Howarda Hughese. AP je výhradně odpovědná za veškerý obsah.

Sledujte zpravodajství AP o pandemii na https://apnews.com/hub/coronavirus-pandemic