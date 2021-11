Mohl by Covid vést k pokroku?

Přemýšlejte, jak jiný by byl Covid, kdyby se 1. února 2020 do této situace dostalo řekněme 50 procent světové městské populace. Mohl by zastavit tento virus v jeho stopách? Možná ne. Ale mohlo to vést ke globálnímu propuknutí, které vypadalo spíše jako zkušenost z Jižní Koreje nebo San Francisca, kde úmrtnost byla jen malou částí toho, co bylo nakonec prokázáno.

Učíme se od Covidu také viditelnějším způsobem: optikou vědy. Po velké chřipce trvalo 13 let – díky mladému virologovi Richardu Edwinu Schoppeovi, který si na podzim roku 1918 všiml veterinárních zpráv o neobvyklém vypuknutí prasečí chřipky mezi prasaty –, než se podařilo prokázat, že epidemie byla vůbec způsobena virem. . Kontrast s Covidem nemůže být extrémnější: Virus SARS-CoV-2 jsme izolovali kolem 20 dní Po vypuknutí bylo poprvé hlášeno. O něco více než týden později byl jeho genom sekvenován a sdílen po celém světě a plán toho, co by se staly vakcínami mRNA (vyráběné společnostmi Pfizer a Moderna), byl v podstatě dokončen.

Je důležité si pamatovat, že mRNA vakcíny sloužily jako slibná, i když neprokázaná, řada let před vypuknutím pandemie; Nikdo nemůže s jistotou říci, že dokonce fungovaly. Nyní však BioNTech oznámil, že zrychluje vývoj vakcíny proti malárii využívající messenger RNA jako transportního mechanismu, a Moderna a její partneři oznámili, že zahájili zkoušky dvou messenger RNA vakcín proti HIV malárii, která ročně zabije téměř 400 000 lidí, a HIV z milionu a obě nemoci neúměrně postihují mladé dospělé. Pokud úspěšné hromadné zavádění vakcín Covid skončí urychlením plánu pro tyto další vakcíny, dopad na lidský život bude obrovský.

Stejně jako velká chřipka pomalu přiměla vědce k vývoji vakcín proti chřipce, které se nakonec staly populárními ve 40. letech 20. století, přesměruje krize Covid obrovské množství peněz na výzkum do vývoje univerzálních vakcín na ochranu proti všem variantám chřipky i koronaviru. . Vzhledem k zátěži chřipky, která rok co rok celosvětově pokračuje, by vakcína, která by řádově snížila její virulenci, byla v historických rozměrech záchranou života.

co takhle Přesnější psychologické dědictví Covidu? Jak to změní náš pohled na svět – a jeho rizika – až pandemie konečně odezní? Vzpomínám si na květen tohoto roku, kdy jsem svého 17letého syna vzal do Javits Center na Manhattanu na první očkování, po kterém následovala cesta na nákupy, kde jsem si vybral kravatu na (v přestrojení, venku) na ples. V jednu chvíli, když čekala ve frontě, udělala polopatický vtip o tom, jak jsme zahájili klasický rituál otce a syna, kdy jsme zamířili na místo hromadného očkování, abychom ho ochránili před morem. Myslel jsem to ironicky, ale pravdou je, že pro generaci mého syna promoce A Epidemie budou součástí rostoucího rituálu.

Je v tom ztráta nevinnosti, ale také těžce získaný realismus: vědomí, že vzácné, vysoce rizikové události, jako jsou pandemie, jsou nejen teoreticky možné, ale pravděpodobné, ve stále více městském a propojeném světě téměř osmi miliard lidí. Jako rodič chcete chránit své děti před zbytečnými obavami, ale ne tehdy, když je dotyčná hrozba reálná. Generace mého syna bude navždy brát mory jako základní fakt života a tento předpoklad, i když bolestný, ho ochrání, až se objeví další hrozba. Ale možná, pokud věda uvolněná touto epidemií dostojí svému slibu, pro něj Děti – nebo možná jeho vnoučata – mohou zdědit svět, ve kterém jsou epidemie minulostí.