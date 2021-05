Vědci objevili aktivní sopku na povrchu Marsu

Ve stejnou dobu NASA aktivně zkoumá kráter Mars JiezeroV nové studii mohly sopky zůstat aktivní na rudé planetě. Předpokládá se, že poslední vulkanická aktivita nastala na Marsu někde před třemi až čtyřmi miliardami let, přičemž před třemi miliony let došlo k ojedinělým otřesům a erupcím. Nyní je nová studie publikována v Icarus Vědci tvrdí, že objevili nové důkazy o vulkanické aktivitě, ke které došlo na Forth Rock asi před 50 000 lety, což naznačuje, že planeta je stále technicky vulkanicky aktivní.

Výzkum na Ústavu planetárních věd použil data získaná z oběžných drah planety. Jeden ze snímků získaných z kosmické lodi ukazuje trhlinu na povrchu planety dlouhou přibližně osm mil. Podle studie tato trhlina – umístěná v oblasti Mar’s Elysium Planitia poblíž rovníku – vykazuje důkazy o pyroklastické erupci, protože magma vybuchuje a vybuchuje po povrchu v důsledku expanze plynů zachycených pod ním.

„Může to být dosud nejmenší doložená sopečná ložiska na Marsu,“ uvedl ve svém prohlášení hlavní autor studie David Horvath. CNN. „Kdybychom komprimovali geologickou historii Marsu do jediného dne, stalo by se to na poslední chvíli.“

“Tato vlastnost pokrývá okolní pyroklastické toky a vypadá jako relativně čerstvé ložiska popela a horniny, což představuje odlišný vzorec erupce než dříve identifikované pyroklastické rysy. Tato sopečná erupce mohla uvolnit popel až 6 mil do atmosféry Marsu. být častější, ale byly erodovány nebo pohřbeny. “

Studie neposkytuje přesné datum, kdy dojde k příslušné erupci.

Samostatnou součástí studia sopky je mise NASA Perseverance, mise, která aktivně čistí kráter kráteru Jezero na planetě v naději, že najde známky mikrobiálního života.

“Toto přistání je jedním z klíčových okamžiků pro NASA, Spojené státy a průzkum vesmíru po celém světě – když víme, že jsme na pokraji objevu a zaostřili jsme si tužky, abych tak řekl, přepsat učebnice,” uvedl Steve Jurczyk v tisková zpráva, jakmile NASA úspěšně přistane na planetě. “Mise vytrvat v březnu 2020 ztělesňuje ducha vytrvalosti našeho národa i v nejtěžších situacích, inspiruje a rozvíjí vědu a zkoumání. Samotná mise ztělesňuje lidský ideál vytrvalosti do budoucnosti a pomůže nám připravit se na lidské zkoumání rudá planeta ve 30. letech. “

Titulní fotografie od Universal History Archive / Universal Images Group přes Getty Images