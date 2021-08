Festival signálů se bude konat od 14. do 17. října

Signal Festival 2021 se bude konat od čtvrtka 14. října do neděle 17. října v ulicích Prahy 1, 7 a 8.

Můžete se těšit na celkem 15 děl – video úkoly, projekce a ohromující instalace – od významných českých umělců, jako jsou Milena Dubitova, Jerry Cernick a duo Vrtiška & ák, světově uznávaní zahraniční tvůrci v Onionlab nebo Weltraumgrafik, nebo mladí talenty z audiovizuální scény.

Hlavním letošním tématem je plán C, který se zabývá životním prostředím a soužitím lidí s planetou, ale také tím, jak uspořádat festival v jedné z největších sociálních krizí posledních desetiletí.

Pandemie COVID-19 zasáhla celý svět. Museli jsme reagovat a hledat nová řešení. Rozhlédněte se a vyzkoušejte nové techniky. Ale během cesty jsme se hodně naučili a připomínáme si základní hodnoty, které se nemění, “uvádí oficiální web.

“Abychom byli odolní, musíme se starat o sebe, o naše přátelství, o naše rodiny, o naši komunitu, o naši kulturu a naši krajinu. Zdravé prostředí a duševní pohoda pomohou našemu fyzickému zdraví. Potřebujeme nový plán. Proto jsme přišel s plánem C. “

Festival signálů Je to jedna z největších kulturních akcí v České republice, jejíž jedinečná integrace umění, městského prostoru a moderní technologie přilákala za pět let její existence do Prahy více než dva miliony návštěvníků.

Festival spojuje vizuálně atraktivní díla spolu se složitými instalacemi světové kvality. Jeho koncepce umožňuje přilákat odbornou i laickou veřejnost.

Festival byl myšlenkou producenta Martina Posty, kurátora Jana Rolnika a výtvarníka Amara Mullabegoviče z umělecké skupiny The Macula.

Po úspěchu videomapingu, kterého v roce 2010 dosáhla skupina Macula a Martin Pošta u příležitosti 600. výročí pražského orloje, se uskutečnil nápad na rozsáhlé představení v oblasti světelného umění v České republice. festivalu.

Příprava na první ročník trvala celkem tři roky. Pořadatelům se podařilo přivést nejslavnější jména v této oblasti z celého světa a za vydatné podpory hlavního města Prahy a městských částí Praha 1 a Praha 2, jakož i dalších partnerů, kteří zahájili tradici festival světla.