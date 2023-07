Vědci možná našli tajemnou planetu X

Vložil Britta Devore |

Pokud se stále zmítáte v šoku souvisejícím s degradací Pluta z planety na trpasličí planetu, možná budete chtít postupovat opatrně. V dnešním kusu vesmírných zpráv skupina oddaných výzkumníků věnuje svůj čas a zdroje odhalení pravdy o planetě X – možné deváté planetě v Kuiperově pásu.

Nový výzkum naznačuje, že to, co bylo považováno za devátou planetu naší sluneční soustavy, může být ve skutečnosti velká hromada vesmírného odpadu.

Zatímco pokud jde o to, jak odborníci v průběhu let nahlíželi na záhadu vesmíru, neexistuje nic menšího než mentalita tam a zpět, nedávno publikovaný výzkumný článek v zprávy MNRAS Ponoří se do nejnovějších teorií kolem anomálie a věří, že jde v podstatě o obrovský kus vesmírného smetí.

Ve svých zjištěních vědci tvrdí, že Planeta X může být jen shlukem vesmírného odpadu, který se před miliardami let propletl dohromady a vytvořil to, co se zdá být planetou.

Tato teorie je mnohem méně vzrušující než teorie z minulého století, které navrhovaly, že existuje další planeta, kterou lze obviňovat ze silné gravitační síly, která postihla Neptun a Uran, ale mohla by to být významný krok k odhalení pravdy za tzv. Planeta X.

Kde se nachází Planeta X?

Nyní se má za to, že Planeta X visí v Oortově mračnu spíše než na svém původním místě v Kuiperově pásu, což zmátlo lidi ve vědecké komunitě po více než 100 let a vyvolalo kontroverze o její existenci.

Oortův oblak, známý jako sférická oblast, která obíhá naši sluneční soustavu, je místem, kde se mučí ledová tělesa – gravitačně zachycená tam, kde zůstanou navždy. V tomto oblaku trosek vědci za novým článkem teoretizovali o vzniku planety X.

Podle výzkumníků existuje také možnost, že planeta X je planeta z jiné sluneční soustavy, která se dokázala vsát do Oortova oblaku, navždy uvězněná. Právě teď není příliš jasné, jaká je správná odpověď, a dokonce i tito vědci připouštějí, že by to mohlo být, protože ani jedna z teorií není správná.

Zatímco šance, že slunce pošle planetu do Oortova oblaku, je 50 procent, existuje pouze 7procentní pravděpodobnost, že by tah oblaku mohl uvěznit planetu velikosti Neptuna ve svých oblacích.

Existuje také možnost, že Planeta X je planeta z jiné sluneční soustavy, která se dokázala absorbovat do Oortova mračna.

Bylo to vzrušujících několik týdnů vesmírného průzkumu, protože NASA odhalila pro astronauty obří kroky vpřed tím, že vytvořila způsob, jak přeměnit moč a pot ve vodu – což umožňuje cestovatelům do vesmíru vyrazit na delší expedice.

A ačkoli je Planeta X středem zájmu dnešního článku, Mars také zaujal titulky, protože vědci si myslí, že existuje šance, že se voda dostane na Rudou planetu – i když to znamená během několika (miliard) let.

Pokud jde o pravdu o planetě X, stále je třeba mnohé objevit, pokud jde o přesné určení toho, co je objektem a jak se dostal do Oortova oblaku. Vzhledem k jeho poloze a našemu zapojení do dalších aktivit se zdá nepravděpodobné, že by se v dohledné době uskutečnil nějaký blízký průzkum.