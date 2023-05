Prigožin žádá obžalobu, aby vyšetřila „zločin“ vysokých představitelů ruské obrany

Jay Faulconbridge

Thomson Reuters

Jako šéf moskevské kanceláře Jay řídí zpravodajství o Rusku a SNS. Před příchodem do Moskvy vedl Jay zpravodajství o Brexitu jako vedoucí londýnského úřadu (2012–2022). V noci na Brexit jeho tým zaznamenal jedno z historických vítězství agentury Reuters – přinesl zprávy o Brexitu jako první světu a finančním trhům. Jay vystudoval London School of Economics a svou kariéru začal jako stážista ve společnosti Bloomberg. Strávil více než 14 let zpravodajstvím o bývalém Sovětském svazu. Hovoří plynně rusky. Kontakt: +44 782 521 8698