Jak byste chtěli koupit běžné zvukové příslušenství v roce 2021? Dělal jsi Opravdu Říká Chce Nabídnout to na aukci? No, neposuzuji vaše volby (jk, úplně), ale Carl Pei’s Nothing připravil tento stojan jen pro ty, kteří chtějí prosadit nosem (jaké by to mělo být) pár bezdrátových sluchátek za relativně přijatelné ceny.

Prvních 100 párů (1) skutečných bezdrátových sluchátek bude vydraženo na DropX v pondělí v 9:00 východního času. Racionální člověk uvnitř mě se nezdá být jen o tom, proč by někdo chtěl dražit a platit (více) za neprokázaný produkt od čerstvě upečené společnosti. Ale hej, každá jednotka bude alespoň vyryta číslem od 1 do 100, v pořadí podle její konečné ceny, že?

Carl Pei, bývalý šéf OnePlus, je známý vytvářením „důmyslných“ způsobů propagace připravovaných produktů. Zdá se však, že pro pár sluchátek, která nejsou příliš nákladná, začíná … velmi další? Ale pokud je to přesně váš druh věcí a nemůžete se dočkat, až získáte sluchátka ANC clear, pokračujte a získejte je ¯ _ (ツ) _ / ¯.

Mějte však na paměti, že se budete moci odhlásit Přesně stejný produkt Bez těchto podvodů se od 27. července prodává za 9999 GBP / 99,99 Rs.