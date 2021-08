Průhledná medúza s rybami uvězněnými uvnitř, která se myjí na britské pláži

Ryby uvězněné uvnitř medúzy na pláži kompasu na pláži poblíž Padstow v Cornwallu, Velká Británie, 4. srpna. (Fotografický kredit: Ian Watkins/Triangle News)

Mrtvá medúza nedávno vyplavená na pláž ve Velké Británii ukazuje své poslední jídlo – poněkud překvapivou celou rybu – prostřednictvím svého průsvitného zvonu odhalují ohromující obrázky.

Želé je medúza, kompasHisoskla chrysaura), pojmenovaný podle hnědých značek ve tvaru písmene V, které připomínají čáry na kompasu. Malé ryby uvnitř nebyly identifikovány.

Místní fotograf Ian Watkin spatřil zvláštní bod během své ranní procházky se svým psem poblíž Padstow v Cornwallu 4. srpna, podle denní pošta . „Není to něco, co byste viděli každý den,“ řekl.

Je známo, že malé ryby hledají útočiště uvnitř chapadel medúzy. Ochránce se však ukázal být predátorem pro tuto konkrétní rybu, odborníci se domnívají, že byla želé poškrábána k smrti a byla by pomalu trávena v jeho základním žaludku, známém jako coelenteron, kdyby želé nebylo vyplaveno na břeh, podle na Cornwall Wildlife Trust.

Medúzy se často používají jako školky pro mladé ryby, protože se skrývají mezi chapadly, aby se chránily před predátory. Řekl Cornwall Wildlife Trust V příspěvku na Facebooku. „Bohužel to vypadá, že to štípe a stalo se to obědem pro kompas.“

Medúza kompasu dorůstá průměru asi 30 cm a je nejčastěji pozorována v britských vodách od května do října. Živí se malými rybami a kraby, stejně jako dalšími medúzami a jeho bodnutí může být podle člověka velmi bolestivé, ale ne smrtelné. Cornwall Wildlife Trust .

Tento jedinečný snímek byl pořízen při natáčení náhodou Národní námořní týden Iniciativa vytvořená Wildlife Trusts – skupinou regionálních ochranářských skupin ve Velké Británii – s cílem zdůraznit jedinečný mořský život kolem britského pobřeží.

Původně publikováno na Live Science.