Czech Extralica 4. týden: Eagles sedí na vrcholu žebříčku Brock a Hroci Brno – Česká republika, zprávy

Čtvrtý víkend české Extralica zaznamenal rozkoly ve všech pěti sériích, přičemž Eagles brali dvě třetiny z Brock Brno a obsadili první místo s Horse.

Eagles Brock vs. Horsey Brno (100, 9: 8, 2: 4)

Po čtyřech týdnech hry vzal dvě třetiny Eagles ven a nechal oba týmy se záznamem 8-4 v Extralica Standing.

Hra One byla All-Eagles, Brock Club zaznamenal devět základních vítězství, pět chyb Hrosey a sedm útěků z 10 míčů. Tomáš Duffek Byl neporažený v sedmi směnách bez skórování, nastřílel 12 běhů a bylo mu 15 let Simon Wycliffe Relief přidal tři své vlastní údery ve směně, aby ukončil shutout.

V prvním kole sobotního doubleheaderu bylo uděleno více her. Hrosey po čtyřech směnách hry postoupil do vedení 8: 1. Eagles se dostali na páté místo, pět směrů se vracelo domů, zatímco další dva se dotýkali domácí desky v šestém a vyrovnali hru v osm. Matthew Home Prolomil patovou situaci se svým sólovým homerem na osmém místě a na začátku této sezóny dal Eagles náskok 9: 8. Carson Goldsmith Výkřik vzal W na zadní straně 3,1 směny (2H, 5K) úlevy.

Hrosey se vyhnul zatáčce tím, že v sobotu vyhrál druhou část doubleheader 4: 2, přičemž všechny Hroseyho běhy byly čtvrté. Hrossey má 20 let Martin Grundman Hodil sedm silných směn (7H, 6K, 0R), aby získal své první vítězství v sezóně.

Olympia vs. Tropický atom (6: 5, 2: 3, 9:10)

Po dvoutýdenním zpoždění způsobeném pozitivními výsledky COVID-19 v týmu se Blansco vrátil ke hře, neukazoval žádné tyče, prohlásil své první vítězství v sezóně a další dva zápasy v sérii prohrál o vlásek.

Venezuelský hurler Louis Rengel Hra One byla u Blanca zajímavá, sbírala 13 úderů v pěti směnách. Obratník Ryan Johnson Odpovídal mu škrtnutím za škrtnutí a shromáždil svých 12 úderů v šesti směnách. Kanaďan Johnson opustil hru s náskokem 4: 0, když jeho šest směn směn prodloužilo jeho bezbrankovou směnu na 23. Blanco okamžitě využil jeho nepřítomnosti a v sedmé směně zaznamenal pět běhů. Na devátém místě klub skóroval dvakrát tolik a oslavil výletní vítězství poté, co provedl druhý běh na trofickou chybu. „Je to skvělý příklad toho, jak baseball končí posledním. Udělali jsme maximum a bojovali až do konce,“ řekl Blanco Pitcher. Vaklav auss.

Hra dva byla úzce spojena s omezenou kriminalitou (10 výher rozptýlených dvěma posádkami), přičemž Blanco třikrát úmyslně zaútočil na jadernou elektrárnu. Přesto Tropic skončil osmý 3-1 Justin si libuje Uzavřete to do 1,2 směny (2k) bezbrankové úlevy.

Hra Tři byla další směna hřebíčků, oba týmy obchodovaly za 10 běhůČt, 11Čt, A 12Čt Směna k vynucení 13Čt. Blanco skóroval dvakrát v první polovině extra rámečku, ale Atomy přivedly domů ještě jeden ve spodní polovině, což jim vedlo 10-9.

Z neúspěšného důvodu Rengel připustil dalších pět směn a přidal 12 úderů z Game One.

Tracy Brno Kotlerka Praha (2: 0, 14: 3, 1: 2)

Série šla na podporu Trosyho, který si v sobotu vzal druhé kolo dvojhlav pro vládnoucí šampiony a nepodařilo se mu utěsnit postup. Milníky byly s Tracy dosaženy o víkendu Ernest Dubovy Sbírejte jeho 500Čt Extralica zasáhla a Kotlerkův hráč-manažer Scott Mulhorn Dostal svých 200 běhůČt Dlaždice.

Hra Jeden džbánový boj mezi Tracy Dělám Chroust (8IP, 4H, 0R, 8K) a Kotlerka Lucas Ergoli (7IP, 7H, 2R, 8K) měl Krust druhé vítězství v sezóně. Přitom snížil svůj ERA na 0,43 a skončil druhý v lize za esem Sokola Huluboka Eso John Novak (0,39 ERA).

Hra dva byla úplně jiná věc, když Tracyho přestupek zaznamenal 14 běhů na cestě k sedmiminutovému vítězství. 47 let Pavel Budský Homer a jel čtyři. Adam Hajmar Byly tam tři rezervní banky.

Hra tři, stejně jako první hra série, zaznamenala silné výkony s Kotlerkou Tate Gillespie (6IP, 4H, 1R, 4K) získá to nejlepší David Mercens (6IP, 3H, 2R, 9k) za svůj první úspěch v Extralice. “Dnes to bylo tak zábavné,” řekl Gillespie Řekl ve svém vlogu Když už mluvíme o soutěži, byla upravena kvůli počasí. “Moje obrana udělala několik dobrých, ve skutečnosti spojka hraje za mnou,” řekl.

Největší chybou Mercensa bylo domácí běh dvouhry Homera Mulhorna, aby Kotlerka nezničil velké mouchy, které mu dávají veškerou vinu. 21 let František Novák A Stephen Dubal Tři směna shutout v kombinaci s úlevou chránit W pro Kotlerka.

Tempo Brock vs. Arrows Ostrava (1: 4, 1:22, 6: 4)

Šipky vzaly dvě třetiny tempa s novým importem Tyler Smith Krádež show na hře One. Debutoval na Extralice svými třemi běhy Homerových všech šípů, které porazily jejich protivníky z hlavního města.

Všechny dva šípy ve hře, klub zaznamenal 22 běhů v 15 vítězstvích, z nichž pět šlo přes ploty. Petr Čech Homer a jel pět běhů. Brett Holtz Homer a deska měli čtyři rezervní banky 3: 5.

Nedělní odpolední hra podpořila tempo třemi českými reprezentanty Marek Minaric Jeho šestý domácí běh sezóny, který vedl v lize, porazil izraelský džbán Joey Walkman Solidní na pět směn práce (3H, 1R, 5K) sbírat druhé vítězství sezóny.

Sokol proti Hulubogovi. Blesk Jablonek (0: 8, 9: 6)

Kvůli špatnému počasí v neděli hráli nováčci ligy pouze sobotní doubleheader a oba kluby rozdělili na lupiče. “Jiří Hickle (7IP, 7K, 4H, 0R) Odvedl v doku skvělou práci jako obvykle. Jonas Vipora Proběhl domácí běh na dva tratě a běhy jsme přidávali po kouscích, “řekl Flesk Pitcher Carol Riddle O shutoutovém vítězství týmu ve hře One.

Huluboka porazil Game Two 9-6 Martin Macachek Na pátém místě byl Grand Slam, který pomohl domácímu týmu k vedení 7: 1. Klub by přidal další dva běhy k posílení své výhody, ale pátý běh na prvním místě v osmé hrozil požárem. Vstupte do úlevy Wesley Romer„Pokračoval ve svém běhu na devátém místě (sedm her, osm směn, 13k) bez výdělku.