Varování před sluneční bouří: NASA očekává přímý zásah Země z „rychlé“ srážky – kam zasáhne? | věda | Zprávy

Bouře by měla Zemi zasáhnout někdy v pondělí 28. března. Sluneční bouře je porucha odpadávání částic v důsledku elektromagnetických výbuchů slunce.

Dr. Tamitha Skov – známá jako „žena vesmírného počasí“ pro své online nebeské předpovědi – předpovídá vysokofrekvenční rádiový příjem a problémy na kterékoli straně Země, když udeří sluneční bouře.

Dodala, že předpovědi Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) „naznačují zrychlení sluneční bouře, která zasáhne více.“

Dr. Skov řekl, že účinky „mohou dosáhnout středních zeměpisných šířek“ na povrchu planety.

Na otázku, kde by pozorovatelé oblohy mohli vidět polární záři bouře, navrhla, že by je mohli zahlédnout lidé na venkově v New Yorku, ale někdo na jihu jako Utah možná ne.