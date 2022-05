Ukrajinské síly se vzdávají v Mariupolu registrované jako váleční zajatci

Kyjev, Ukrajina (AFP) – Osud stovek ukrajinských bojovníků, kteří se vzdali poté, co ve čtvrtek ustáli trestné útoky na ocelárnu v Mariupolu, byl zastaven kvůli mezinárodním obavám, že Rusové mohou přijmout odvetná opatření proti zajatcům.

MVČK shromáždil osobní údaje od stovek vojáků – jméno, datum narození a příbuzných – a zaregistroval je jako válečné zajatce v rámci své role při zajišťování humánního zacházení s válečnými zajatci podle Ženevských konvencí.

Amnesty International ve svém tweetu na Twitteru uvedla, že ukrajinští vojáci jsou nyní váleční zajatci, a proto „by neměli být vystaveni žádné formě mučení nebo špatného zacházení“.

Více než 1700 obránců ocelárny Azovstal v Mariupolu se od pondělí vzdalo, řekly ruské úřady, v tom, co se zdá být poslední fází téměř tříměsíčního obléhání nyní zničeného přístavního města.

Rusové přesunuli alespoň část bojovníků do bývalé trestanecké kolonie v oblasti kontrolované separatisty podporovanými Moskvou. Další byli převezeni do nemocnice, uvedl představitel separatistů.

V bunkrech bunkrů a tunelů v rozlehlé továrně ale zůstal neznámý počet.

A v krátké video zprávě zástupce velitele pluku Azov, který velel obraně ocelárny, řekl, že on a další bojovníci jsou stále uvnitř.

„Probíhá proces a jeho podrobnosti nebudu oznamovat,“ řekl Svyatoslav Ballamar.

Zatímco Ukrajina doufala ve výměnu zajatců, ruské úřady pohrozily, že některé bojovníky Azovstalu budou vyšetřovat za válečné zločiny a postaví je před soud a nazvali je „nacisty“ a zločinci.

Kreml se zmocnil krajně pravicových aktiv pluku Azov jako součást pokusu vykreslit ruskou invazi jako bitvu proti nacistickému vlivu na Ukrajině.

Mezitím první soud s válečnými zločinci Zajatý ruský voják zadržený Ukrajinou vypověděl, že na příkaz důstojníka střelil neozbrojeného civilistu do hlavy a požádal vdovu po oběti, aby mu odpustila. Voják se počátkem týdne přiznal, ale žalobci proti němu předložili důkazy v souladu s ukrajinským právem.

V Poltavské oblasti stanuli ve čtvrtek před soudem další dva ruští vojáci obvinění z válečných zločinů bombardování civilistů. Žalobci uvedli, že oba přiznali vinu. Další jednání v jejich případu je naplánováno na 26. května.

Také více americké pomoci Zdálo se, že je na cestě na Ukrajinu, když Senát drtivou většinou schválil balíček vojenské a ekonomické pomoci zemi a jejím spojencům ve výši 40 miliard dolarů. Sněmovna o tom hlasovala minulý týden. Byl zajištěn rychlý podpis prezidenta Joea Bidena.

„Pomoc je na cestě, opravdu velká pomoc. Pomoc, která může zajistit vítězství Ukrajinců,“ řekl šéf senátní většiny Chuck Schumer.

Dobytí ocelárny Azovstal by Rusku umožnilo získat úplnou kontrolu nad Mariupolem a zajistit si dlouho očekávané vítězství. V tuto chvíli by to však bylo většinou symbolické vítězství, protože město je již v rukou Moskvy a podle analytiků většina ruských sil svázaných v bitvě tam již odešla.

Kyjevské síly, podporované západními zbraněmi, zmařily původní cíl Ruska zaútočit na hlavní město Kyjev, Vytvořili tuhý odpor proti silám Moskvy na Donbasu, východní průmyslové oblasti, na jejíž dobytí se prezident Vladimir Putin zaměřil.

Náhlý úspěch ukrajinských sil posílil sebevědomí Kyjeva.

„Nenabízejte nám příměří – to je nemožné bez úplného stažení ruských sil,“ uvedl Michailo Podolak, poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který se zúčastnil několika kol jednání s Ruskem, v tweetu adresovaném Moskvě.

„Dokud nebude Rusko připraveno zcela osvobodit okupovaná území, naším vyjednávacím týmem jsou zbraně, sankce a peníze,“ napsal.

Rusko však znovu naznačilo svůj záměr integrovat nebo alespoň udržet svůj vliv v oblastech zajatých jeho silami.

Místopředseda vlády Marat Chosnolin tento týden navštívil Chersonské a Záporožské regiony, jejichž velké části byly krátce po zahájení invaze v únoru pod kontrolou ruských sil. Ruské tiskové agentury jej citovaly, když řekl, že území by se mohla stát součástí naší „ruské rodiny“.

Také Volodymyr Saldo, hlava Chersonské oblasti instalovaná Kremlem, se objevil ve videu na Telegramu, kde řekl, že Cherson „se stane subjektem Ruské federace“.

Pokud jde o další vývoj, generál Mark Milley, předseda Sboru náčelníků štábů USA, ve čtvrtek poprvé od začátku války telefonicky hovořil se svým ruským protějškem a podle Pentagonu souhlasili s tím, že ponechají otevřené komunikační linky. .

Na bojišti ukrajinská armáda uvedla, že ruské síly zintenzivnily ofenzivu na různých úsecích fronty v Donbasu, ale byly odraženy. Guvernér Luhanské oblasti uvedl, že ruské ostřelování zabilo čtyři civilisty, zatímco separatistické úřady v Doněcku uvedly, že ukrajinské ostřelování zabilo dva.

Na ruské straně hranice gubernátor Kurské oblasti řekl, že při ostřelování z Ukrajiny byl zabit řidič kamionu.

U soudu s válečnými zločinci v Kyjevě Sgt. Vadim Shishimarin, 21letý příslušník ruské tankové jednotky, u soudu řekl, že na příkaz důstojníka zastřelil 62letého ukrajinského civilistu Oleksandra Shelipova do hlavy.

Shishimarin řekl, že neuposlechl první příkaz, ale cítil, že nemá jinou možnost, než vyhovět, když to další důstojník zopakoval. Řekl, že mu bylo řečeno, že muž může najít vojáky pro ukrajinské síly.

Prokurátor zpochybnil, že Shishimarin jednal na příkaz, řekl, že pokyny nepocházely od přímého velitele.

Shishimarin se omluvil vdově po oběti, Kateřině Shelipové, která popsala, že viděla jejího manžela zastřeleného před jejich domem v prvních dnech ruské invaze.

U soudu řekla, že věří, že si Shishimarin zaslouží doživotní trest, v nejvyšší možné míře, ale že by jí nevadilo, kdyby byl nahrazen v rámci výměny obránce Azovstalu.

McQuillan se hlásil ze Lvova. Přispěli reportéři Associated Press Juras Karmanau ve Lvově, Andrea Rosa v Charkově, Amer Madani ve Washingtonu a další zaměstnanci AP po celém světě.

Sledujte zpravodajství Associated Press o válce na Ukrajině: https://apnews.com/hub/russia-ukraine