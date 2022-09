PlayStation Stars bude spuštěn 29. září v Japonsku a Asii, 5. října v Americe a 13. října v Evropě a Austrálii.

The Play Station Program odměn Stars bude spuštěn 29. září v Asii včetně Japonska, následovat bude 5. října v Severní a Jižní Americe a 13. října v Evropě a Austrálii. Sony Interactive Entertainment oznámit.

Úplný zážitek z PlayStation Stars bude k dispozici prostřednictvím aplikace pro PlayStation na iOS a Android. Uživatelé se mohou do programu zapojit také prostřednictvím PlayStation.com. V budoucnu bude rozšířena o konzole.

Získejte úplné pokyny níže.

Kdy vyjde PlayStation Stars?

Zde jsou následující data vydání PlayStation Stars:

Asie, včetně Japonska: 29. září (místního času)

29. září (místního času) Severní a Jižní Amerika: 5. října (místního času)

5. října (místního času) Evropa a Austrálie: 13. října (místního času)

Co potřebuji, abych se mohl připojit k PlayStation Stars? Je vyžadováno členství ve službě PlayStation Plus?

PlayStation Stars se lze připojit zdarma. Stačí mít účet pro dospělé v síti PlayStation Network a přijmout smluvní podmínky programu. Členstvím PlayStation Plus sice získáte určité výhody, ale členství ve službě PlayStation Plus není pro vstup do PlayStation Stars vyžadováno.

Jak se dostanu ke hvězdám PlayStation?

K plnému zážitku PlayStation Stars lze přistupovat prostřednictvím aplikace PlayStation pro iOS a Android. Můžete se také připojit k PlayStation Stars na playstation.com.

V budoucnu plánujeme rozšíření na ovladače.

Jak program funguje?

S PlayStation Stars získáváte odměny plněním různých kampaní a aktivit. Naše kampaň „Monthly Check-in“ jednoduše vyžaduje, abyste zahráli jakoukoli hru, abyste získali odměnu. Jiné kampaně vás požádají, abyste vyhráli určité ceny, nebo dokonce byli mezi prvními hráči, kteří ve své zemi/regionu vyhrají oblíbený platinový titul. Jedna z našich prvních kampaní se jmenuje „Hit Play / 1994“, kde členové, kteří správně spustí hry, které odpovídají stopám založeným na písničkách, obdrží speciální sběratelskou sadu.

Kampaně jsou pravidelně aktualizovány, takže nové kampaně najdete v aplikaci PlayStation.

Jaké odměny mohu získat?

Existují dva typy odměn – věrnostní body a digitální sběratelské předměty. Body lze uplatnit v katalogu, který může obsahovat prostředky z peněženky PSN, exkluzivní digitální sběratelské předměty a vybrané produkty z obchodu PlayStation Store. Jako další výhodu získají členové PlayStation Plus, kteří jsou registrováni u PlayStation Stars, automaticky body za nákupy v obchodě PlayStation Store.

Krásně zpracované digitální sběratelské předměty, digitální reprezentace věcí, které mají fanoušci PlayStation rádi, včetně figurek milovaných a ikonických postav z her a dalších forem zábavy, stejně jako ceněný hardware, který těží z historie inovací Sony. Budou zde nové sběratelské předměty, které budete pravidelně vydělávat, velmi vzácné sběratelské předměty, o které budete usilovat, nebo něco překvapivého ke sbírání jen pro zábavu.

Digitální sběratelské předměty, které vyhrajete nebo vyděláte, lze uspořádat do vitríny v aplikaci PlayStation. Můžete také nastavit stav zobrazení pro ostatní, pokud se tak rozhodnete.

Při startu, jakmile se připojíte, všichni členové získají Star Gazer Telescope. Budeme mít gondoly punto od Útěk z opice 2Oslavujeme PocketStation, Toro, Kuro a další jako jedny z prvních digitálních sběratelských předmětů, které členové získávají nebo získávají.

Jsou digitální sběratelské předměty jedinečné? Mohu své digitální podíly prodat nebo s nimi obchodovat?

Tyto digitální sběratelské předměty jsou vytvořeny výhradně pro náš věrnostní program, a i když některé z nich mohou být vzácné, nejsou jedinečné a nevyužívají výhody technologie blockchain. Nelze jej dále prodávat ani obchodovat. Digitální sběratelské předměty lze získat nebo získat pouze prostřednictvím PlayStation Stars.

Jak poznám, jak vzácné jsou digitální sběratelské předměty?

Vzácnosti digitálních sběratelských předmětů lze nalézt na obrazovce Podrobnosti kampaně a na stránce Podrobnosti sbírky.

Jak mohu sledovat své body a uplatnit je?

Zůstatek bodů najdete v aplikaci PlayStation v části Profil hráče / Historie skóre hvězd PlayStation. Body lze použít k uplatnění položek v katalogu odměn, který může zahrnovat digitální sběratelské předměty, hry nebo peníze z digitální peněženky PSN.

Chcete-li uplatnit své body, přejděte do aplikace PlayStation > Profil hráče > Hvězdičky Playstation > Seznam odměn.

Jaké výhody získám za členství v PlayStation Plus, když se připojím k PlayStation Stars?

Pro připojení ke službě PlayStation Stars není vyžadováno členství ve službě PlayStation Plus. Pokud se však jako člen PlayStation Plus připojíte k PlayStation Stars, můžete získávat body za nákupy v obchodě PlayStation Store, včetně každé platby předplatného za vaše členství ve službě PlayStation Plus. Upozorňujeme, že dobití peněženky PSN není způsobilé k získání bodů PlayStation Stars.

Jaké jsou úrovně stavu?

PlayStation Stars bude mít čtyři úrovně stavu, které odrážejí milníky, kterých jste dosáhli. Jsou založeny na počtu neobvyklých trofejí získaných během hraní a také na nákupech celé hry z obchodu PlayStation Store. Čím vyšší je vaše úroveň, tím více výhod a výhod můžete získat.

Jak dlouho zůstanu ve svém stavu?

Jakmile dosáhnete úrovně statusu, zůstanete tam po zbytek kalendářního roku plus dalších 13 měsíců. Pokud jste například v říjnu získali úroveň 2, váš status úrovně 2 zůstane platný během daného kalendářního roku a bude trvat následujících 13 měsíců od 1. ledna následujícího roku do 31. ledna následujícího roku.

Další informace naleznete na adrese Webová stránka PlayStation Stars Když bude spuštěn ve vaší oblasti.