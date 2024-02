Trump přináší do diplomacie „faktor strachu“.

WASHINGTON – Předseda Sněmovny reprezentantů pro zahraniční věci Mike McCaul, R-Texas, v pátek popsal herní plán na ochranu amerických zahraničních aliancí, pokud v listopadu vyhraje bývalý prezident Donald Trump.

„Vracíme se ke staré učebnici, kterou jsme dodržovali v předchozí administrativě… přivádíme lidi jako já nebo (Republikánská senátorka z Jižní Karolíny) Lindsey Graham,“ řekl novinářům během snídaně pořádané The Christian Science Monitor. Ucho, aby se ujistil, že není darebák.

Minulý víkend Trump konsternoval mezinárodní spojence, když na předvolebním shromáždění prohlásil, že „povzbudí“ Rusko, aby „dělalo, co sakra chtějí“, pokud spojenci Severoamerické Organizace smlouvy nebudou dostatečně platit za schopnosti kolektivní obrany. Komentáře vyvolaly okamžitou reakci zahraničních vůdců, členů Kongresu z obou stran a prezidenta Joea Bidena, který prohlásil, že komentáře byly „neamerické“ a „nebezpečné“, ačkoli mnoho republikánů se vyjádřilo k obavám ohledně výdajů a bránilo se. Trumpovi poradci tvrdili, že to nemyslel vážně.

McCaul je obranný jestřáb, který pravidelně obhajuje pokračující angažmá Ameriky na světové scéně, na rozdíl od stále více izolacionistického křídla jeho strany, které často ztělesňuje Trump.

Řekl však, že přístup bývalého prezidenta střílející z boku není nutně špatná věc: generální tajemník NATO Jens Stoltenberg řekl, že je to „platný bod“, že více zemí musí platit peníze do obranného fondu a Očekává se, že tohoto cíle dosáhne více než polovina členských států tento rok.

„Je tu faktor strachu, faktor nepředvídatelnosti u Trumpa,“ řekl McCaul. „Nevíš, co udělá.“

Donald Trump tlačí na Kongres kvůli pomoci Ukrajině

Vměšování USA do mezinárodních záležitostí je pod drobnohledem, protože ruský prezident Vladimir Putin pokračuje ve vedení války na Ukrajině a protože Kongres zvažuje poslat zemi další pomoc.

Potenciální republikánský kandidát na prezidenta má uprostřed debaty obrovský vliv na Republikánskou stranu a aktivně se podílí na ovlivňování politiky.

Trump se veřejně postavil proti dodatečnému financování pro Ukrajinu a nedávno navrhl, aby byla pomoc schválena pouze jako půjčka, spíše než jako přímá hotovost – ačkoli velká část finančních prostředků vyčleněných pro Ukrajinu v balíčku zahraniční pomoci by ve skutečnosti šla do rukou amerických vládních dodavatelů, a nikoli do zahraničí. . .

Dominové efekty byly jasné: Velká část republikánské konference je také proti další pomoci Ukrajině. Předseda sněmovny Mike Johnson řekl, že jeho komora nebude hlasovat o balíčku pomoci schváleném Senátem bez ustanovení týkajících se hranic. Demokraté a řada umírněných členů zkoumají možná řešení, jak rychle urychlit pomoc, která je podle Ukrajiny naléhavě potřebná.

McCaul – silný zastánce další pomoci Ukrajině – řekl, že s Johnsonem diskutoval o změnách balíčku, včetně přidání ustanovení, které by na Ukrajinu uvalilo sankce. Konfiskace ruských aktiv zmrazená v západních bankách Tím, že uděláme z pomoci půjčku, jak navrhoval Trump.

McCaul řekl, zda by to stačilo k tomu, aby to Trumpa ovlivnilo: „Kdo to má v uchu?“