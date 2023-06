Todd Howard říká, že Starfield je na Xbox Series S „skvělý“.

Hodně se diskutovalo o tom, že mimozemská verze Starfield bude uzamčena 30 snímků za sekundu na konzolích Xbox, ale jak přesně je to na sérii S? Zatímco jsme hru viděli v akci na sérii X, herní ředitel Bethesdy Todd Howard zmínil, jak „úžasný“ je minimalistický zážitek.

Během nedávné panelové události v oboru Todd dal jasně najevo, že vlastní X i S, přičemž poznamenal, že většinu jeho herního času ve Starfieldu dosud trávil v sérii S – většinou proto, že jeho děti jsou vždy v sérii X.

to řekl (přes VGC):

„Dostal jsem X a S, když vyšly. X jsem dal do sklepa s velkou 4K televizí. Moje děti to nedovolí [me play it]…jsou na tom pořád. Takže S je nahoře…a [the game] Vypadá skvěle. „