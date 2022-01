Tenisový český hráč přistižen v australském sporu o status vakcíny doufá, že Djokovič může hrát

Autor: Jason Hovet a Jan Lopatka

PRAHA (Reuters) – Česká tenistka Renata Voráčová řekla, že doufá, že Novak Djokovič bude moci příští týden startovat na Australian Open, ale přiznala, že je stále frustrovaná, že byla nucena opustit Melbourne poté, co jí bylo zrušeno vízum.

Stejně jako Djokovičovi byla deblové specialistce Voracové udělena lékařská výjimka pro účast na Australian Open, přestože nebyla očkována proti COVID-19.

Výjimka byla udělena na základě toho, že 38letá žena se minulý měsíc nakazila virem, který jí podle ní zabránil v očkování spolu s dalšími zdravotními problémy.

„Je to dobrá věc nejen pro něj.“ Snad bude moci hrát. Protože kvůli tomu jsme tam šli: hrát tenis a nebýt součástí žádných vnitřních her,“ řekla agentuře Reuters Voráčová, která se v budoucnu plánuje proti COVID-19 očkovat.

Voracová už hrála turnaj v Melbourne, když její lékařská výjimka byla znovu přezkoumána úřady poté, co australští pohraničníci zrušili Djokovičovo vízum, protože Srb přijel do země, aniž by byl plně očkován proti COVID-19 – což je předpokladem pro to, aby všichni cizinci mohli vstoupit do země bez karantény, pokud nemají platnou lékařskou výjimku.

Srbská světová jednička byla pět dní držena ve vládním detenčním hotelu v Melbourne, než v pondělí vyhrál odvolání proti zrušení víz, což mu umožnilo obnovit trénink před Australian Open, které začíná 17. ledna.

Voráčová byla zadržena minulý čtvrtek ve stejném hotelu jako Djokovič, než v sobotu odjela ze země.

Voracová ve videohovoru s agenturou Reuters uvedla, že prošla imigrací bez jakýchkoli problémů a věřila, že by se zúčastnila Australian Open, kdyby nepropukla rozruch kolem Djokovičova víza a jeho očkovacího statusu.

„Byla jsem tam už týden a od jeho příjezdu se věci změnily,“ řekla. „Nejsem na něj naštvaný.“

„Jsem opravdu smutný, že se to stalo. Je to jeden z největších turnajů. Jdete tam a stane se to. Ani si nedokážete představit, že by se to v 21. století mohlo stát v této zemi.“

JAKO AKČNÍ FILM

Voráčová, která se umístila na 82. místě ve čtyřhře, uvedla, že se cítila jako uprostřed akčního filmu, když ji eskortovali z hotelu, ve kterém byla ubytována.

„Nepoužívali jsme ani normální výtahy. Prošli jsme bočními výtahy a úplně různými cestami (přes hotel), kde mě lidé nemohli vidět. A pak jsme šli do garáže, kde byla dodávka, “řekla.

Výslech trval asi šest hodin. Řekla, že se proti rozhodnutí o odebrání víza neodvolala, protože si nebyla vědoma všech právních důsledků.

„Opravdu jsem po dotazu nevěděl, co mám dělat, jaká mám práva. Byli se mnou lidé z Tennis Australia, právníci, kteří mi pomáhali. A k soudu se neodvolali. Takže jsem nevěděl, že to dokážu. Jen jsem se řídila radami, které mi dali, “řekla.

Řekla, že okna v jejím pokoji ve vládním hotelu byla zamčená a lidé hlídali chodby mezi pokoji. Protože neměla šanci trénovat, rozhodla se opustit Austrálii.

„Je to velká úleva, že jsem konečně doma. Přes den (tam) jsem se necítila moc dobře, nemohla jsem vůbec spát a moc jsem nejedla, “řekla.

