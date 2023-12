Televizní hvězda způsobí, že na lidi padá déšť za milion dolarů z vrtulníku ve virovém leteckém kousku

Okamžik byl zachycen na videu, které ukazovalo dar Kamila Bartoszka ve výši 1 milion dolarů, jak padá z nebe, takže přihlížející se snaží vybrat peníze, o kterých se traduje.

Osobnost České televize Kamil Bartošek, známý také jako Kazma Kazmić, splnil slib, který zaujal svět. Tento odvážný kousek zahrnoval shození 1 milionu dolarů z vrtulníku nad velkým davem dychtivých účastníků v České republice ve stylu Money Heist. Bartoszekův odvážný čin vycházel ze slibu, který dal svým věrným následovníkům na sociálních sítích.

Bartoszkovo velké gesto začalo vyhlášením soutěže prostřednictvím různých platforem sociálních sítí. To, co odlišuje tuto soutěž, je její závazek odměnit nejen jednoho vítěze, ale každého jednotlivce, který se zúčastnil. Ti, kteří se soutěže zúčastnili, obdrželi e-mail s podrobnostmi o nezveřejněné události.

Precizní přípravu finančních prostředků zachycuje video zveřejněné na Bartoszkově kanálu YouTube. Bankovky byly pečlivě zabaleny do pytlů, což vzbuzovalo mezi jeho stoupenci očekávání.

Vaky pak byly umístěny do velkého kovového skladovacího kontejneru, navrženého speciálně pro jejich let. V očekávání vzrušujícího vyvrcholení zvedl vrtulník kontejner do vzduchu.

On kouká:



Dramatický okamžik byl zachycen ve videu zveřejněném na X, které ukazovalo okamžik, kdy Bartoszkův dar ve výši 1 milion dolarů spadl z nebe a přihlížející se snažili vybrat peníze, o nichž se tradovalo.

Když se zpráva o tomto činu rozšířila, reakce byla rozdělená. Jedni chválili Bartoszka jako „velkorysou postavu“, jiní si o alternativě používání mincí neubránili legraci.