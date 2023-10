Obří sluneční bouře před 14 000 lety zanechává událost Carrington v prachu: ScienceAlert

Carringtonská událost byla skutečným lakmusovým papírkem pro rychle se industrializující lidstvo. V září 1859 rozpoutalo Slunce tak silnou erupci, že vyslalo elektrické proudy, které se prohnaly zemským povrchem a zničily telegrafní systémy po celém světě s požáry a chaosem.

Od té doby jsme nic podobného neviděli, ale starověké důkazy naznačují, že naše Slunce je schopno mnohem, mnohem více. Ve starých, částečně zkamenělých letokruhech našli vědci důkazy o sluneční bouři přinejmenším stejně silné jako Carringtonova událost.

Říká se, že se to stalo asi před 14 300 lety, dlouho předtím, než existovala technologická síť, která by mohla být narušena. Takové události, silnější než Carringtonovy, se pravidelně objevují ve fosilních záznamech. Ale tohle je nejsilnější ze všech.

Sluneční nebo geomagnetické bouře jsou zde na Zemi běžné. Objevují se, když Slunce exploduje v masivní erupci nebo výronu koronální hmoty. Pokud by k explozi došlo směrem k Zemi, zasáhl by naši magnetosféru masivní proud nabitých částic.

Účinky tohoto jsou většinou velmi mírné. Interakce mezi molekulami a atmosférickými molekulami vede k úžasné polární záři. Může deaktivovat satelitní a rádiovou komunikaci v určitých pásmech.

Během zvláště silných (a naštěstí poměrně vzácných) slunečních bouří mohou přerušení elektromagnetického pole Země produkovat proudy, které mohou ovlivnit elektrické sítě.

Dalším rysem slunečních bouří je jejich vliv na radioaktivní materiál Uhlík 14 Na zem neustále prší. Tento radioaktivní uhlík vzniká v horních vrstvách atmosféry při interakci kosmických částic s molekulami atmosféry.

Uhlík-14 je začleněn do živých organismů, jako jsou stromy a zvířata, a protože se rozkládá známou rychlostí, vědci jej mohou použít k určení, jak dlouho tyto organismy žily.

Dokáže také detekovat historické sluneční erupce ukryté v letokruhech starých stromů.

„Radiokarbon je neustále produkován v horních vrstvách atmosféry řadou reakcí iniciovaných kosmickým zářením,“ Geolog Edward Bard vysvětluje Z Collège de France a Evropského centra pro výzkum a výuku environmentálních věd o Zemi (CEREGE).

„Vědci nedávno zjistili, že extrémní sluneční události včetně slunečních erupcí a výronů koronální hmoty mohou také vytvořit krátkodobé výbuchy energetických částic, které jsou zachovány jako masivní špičky v produkci radiokarbonu, ke kterým dochází v průběhu pouhého jednoho roku.“

Sluneční bouře, ke které došlo před 14 300 lety, byla nalezena ve zkamenělých stromech na erodujících březích řeky Drozier v jižních francouzských Alpách. Subfosilie je taková, která ještě nedokončila proces fosilizace.

Vědci vytvořili plátky těchto stromů a našli prstenec s výrazným radiokarbonovým hrotem, který se datuje do doby před asi 14 300 lety.

Máme další záznamy z této doby, v ledových jádrech získaných z Grónska. Přibližně před 14 300 lety výzkumníci zjistili v těchto ledových jádrech vyšší koncentraci izotopů berylia, které také souvisí s radiační bouří.

Koncentrace těchto dvou signatur jsou v souladu s tím, co nazýváme Miyake události. Jsou to neuvěřitelně silné geomagnetické bouře, mnohem silnější než událost Carrington.

Včetně tohoto nového objevu bylo za posledních 15 000 let identifikováno devět událostí Miyake, z nichž poslední byla kolem roku 774 našeho letopočtu.

Nejsme si úplně jisti, co to způsobuje. Sluneční bouře jsou považovány za nejpravděpodobnější, ale zodpovědné mohou být také blízké supernovy. V každém případě by účinky byly pravděpodobně stejné zde na Zemi, zničující.

„Silné sluneční bouře mohou mít masivní dopady na Zemi. Takové superbouře mohou trvale poškodit transformátory v našich energetických sítích, což vede k rozsáhlým a masivním výpadkům elektřiny na měsíce.“ říká statistik Tim Heaton Z University of Leeds ve Spojeném království.

„Přesné pochopení naší minulosti je nezbytné, pokud máme přesně předvídat naši budoucnost a zmírňovat potenciální rizika. Stále se máme co učit. Každý nový objev nejen pomáhá zodpovědět aktuální klíčové otázky, ale může také generovat nové.“

Výzkum byl publikován v Filosofické transakce královské společnosti A.