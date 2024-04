Hlavní aktualizace nové generace Fallout 4 přidává podporu 60 snímků za sekundu a spoustu nového obsahu – a konečně má datum vydání

Uranium V patách Fallout TV na Prime Video, Bethesda konečně oznámila datum vydání dlouho očekávané next-gen aktualizace pro Fallout 4. Oprava dorazí na PC, PS5, Xbox Series

Bethesda původně oznámila opravu v roce 2022 jako součást oslav 25. výročí výrobce hry série Fallout, s datem vydání stanoveným na rok 2023. Rok 2023 přišel a odešel, okno spuštění bylo posunuto zpět na rok 2024 a nyní máme pevné datum vydání: bezplatný upgrade Fallout 4 bude spuštěn 25. dubna.

Tento patch je primárně určen k tomu, aby přinesl postapokalyptickou hru na hrdiny v otevřeném světě od Bethesdy na PlayStation 5 a Xbox Series. Ale konzole předchozí generace, jako je PlayStation 4 a Xbox One, také obdrží aktualizaci s vylepšeními stability a opravami přihlašování a hledání.

Na PC aktualizace přidá širokoúhlou a ultraširokou podporu, stejně jako opravy Creation Kit a řadu aktualizací misí. Bethesda oznámila tento týden. Jako velký fanoušek Steam Decku jsem byl velmi nadšený, když jsem viděl, že Fallout 4 bude Steam Deck ověřený s nejnovějším patchem. V současné době je na mobilní herní konzoli Steam uvedena jako „hratelné“, o úroveň níže „ověřeno“, což naznačuje, že hráči mohou narazit na občasný problém nebo potřebují provést nějaké ruční úpravy, aby hru uvedli do provozu. Fallout 4 vyjde také na Epic Games Store.

Nová mise Enclave, halloweenská výzdoba a další

V rámci aktualizace Bethesda také oznámila spoustu dalšího obsahu plánovaného pro Fallout 4.

To zahrnuje mnoho bezplatných předmětů Creation Club s tematikou Enklávy, které si hráči předválečné fašistické polovojenské organizace budou pamatovat z Falloutu 2 a 3, jako jsou nové zbraně a brnění, Tesla Cannon, Hellfire, X-02 a Incinerator těžkého brnění. Pokud chcete znovu prolézt spadem, Bethesda také přidává novou misi nazvanou „Echoes of the Past“, kde hráči bojují, aby zabránili zóně upevnit se v Commonwealthu.

Nový balíček provizorních zbraní přidává baseballový odpalovač, nastřelovací pistoli, prasátko a další netradiční předměty, které byly přeměněny na smrtící zbraně. Na cestě jsou také desítky nových halloweenských dekorací pro vaši osadu, včetně čarodějnic, kotlíků a ghúlů.

Upgradujte svůj život denní dávkou největších technologických novinek, hacků o životním stylu a naší vybrané analýzy. Buďte první, kdo se dozví o nejnovějších gadgetech a nejlepších nabídkách.

Aktualizace nové generace Fallout 4 bude spuštěna 25. dubna na konzolích PlayStation a Xbox a také na PC na Steamu, GOG, Microsoft Store a Epic Games Store.