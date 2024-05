Switch Online questy a odměny přidávají ikony Paper Mario: Thousand Year Door

Nintendo jde naplno, aby uvedlo Paper Mario: The Thousand-Year Door on the Switch, a jako součást toho přidalo novou sadu kódů do žebříčku „Quests and Rewards“ online služby.

V první vlně, která pokračuje od nynějška do 29. května 2024 Po něm budou následovat další tři vlny. Můžete získat šest ikon s postavami jako Mario a Peach. Jako obvykle vám vrátí 10 platinových bodů za okraje a pozadí, každý po 5 platinových bodech. Zde je pohled:

Nintendo také nabízí některé položky v My Nintendo Store, včetně pouzdra GameCube v „retro“ stylu. Více o této položce se dozvíte v našem předchozím článku. A pokud jste hru ještě nezískali, určitě se podívejte na našeho průvodce a recenzi. Zde je úryvek:

„Je to skvělé RPG dobrodružství, ať už jste fanouškem Maria nebo ne, s nejlepšími souboji ve své třídě, skvělým psaním a několika drobnými vráskami, které byly vyžehleny, aby se z toho stal definitivní způsob, jak hrát Thousand-Year. Hra na dveře.“