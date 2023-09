Super Mario Bros. Zajistěte si termín ve fázi prototypu

Super Mario Bros. Ultimate byl oceněn. Wonder je již v prvních praktických ukázkách, protože je jednou z nejvíce osvěžujících her ve 2D sérii za velmi dlouhou dobu, a zdá se, že zčásti to souvisí s tím, že v raných fázích nebyl žádný termín. jeho designu.

Producent hry Takashi Tezuka v rozhovoru pro Wired zmínil, že během fáze prototypování nebylo stanoveno žádné datum, což vypadalo, že podporuje více kreativity a nápadů. Tady je přesně to, co musel říct:

Takashi Tezuka: „Chtěl jsem zabránit lidem, aby říkali: ‚Tento termín nedodržíme, proto jsme to nestihli – nemůžeme to udělat'“

Režisér Mario Wonder Shiro Mori doplnil Tezukův komentář a poznamenal, že počet nápadů vytvořených pro efekty Wonder byl zjevně v tisících a odtud byly ty nejlepší nápady vylepšovány:

Shiro Mori„Máme možná více než tisíc nebo 2000 nápadů.“

Skvělé efekty mají sílu zcela přeměnit kurzy nejrůznějšími jedinečnými a nečekanými způsoby. Nadcházející verze Switch má také spoustu dalších okamžitě znatelných rozdílů ve srovnání s vaší průměrnou 2D Mario hrou – jako jsou vylepšení slonů a mluvící květiny.

Tento náhled na Wonderův vývoj je jistě zajímavý – zvláště když se v dnešní době konverzace z herního průmyslu často týkají kultury studia a nových verzí, které musí splnit určité termíny.