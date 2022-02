Starosta Kyjeva je hrdý na ducha občanů, kteří se obávají o budoucnost

KYJEV, Ukrajina (AP) – Když se ruské síly blíží k ukrajinské metropoli, starosta Kyjeva je hrdý na ducha svých krajanů, ale obává se, jak dlouho vydrží.

V rozhovoru pro agenturu Associated Press v neděli, po vyčerpávající noci ruských útoků na předměstí města, starosta Vitalij Kličko několik sekund mlčel, když se ho zeptali, zda existují plány na evakuaci civilistů, pokud by ruské síly dokázaly obsadit Kyjev.

Nemůžeme to udělat, protože všechny silnice jsou zablokované,“ řekl nakonec anglicky. Všechny cesty jsou zablokované a teď jsme obklíčeni – všude jsou Rusové a my nemáme jak evakuovat lidi. A každý, kdo měl v plánu evakuaci, se už přestěhoval.“

Agentuře AP se nepodařilo okamžitě ověřit starostovu zprávu, že Kyjev je v obležení, a jeho mluvčí později tweetoval, že se starosta mýlil.

Sám Kličko později své předchozí hodnocení odvolal a ve svém kanálu Telegram uvedl, že „večer ruské internetové publikace zveřejnily informace, které mi naznačovaly, že Kyjev je údajně obléhán a že evakuace lidí je nemožná… Nevěřte lžím! Důvěřujte informacím pouze z oficiálních zdrojů“.

Když ruské síly ve čtvrtek vtrhly na Ukrajinu, hlavní město s 2,8 miliony lidí reagovalo nejprve s obavami, ale také s jistou mírou sebeovládání. Nervy však začaly chrastit, když se začaly zavírat potraviny a slavný systém městského metra proměnil své stanice v protiletecké kryty.

Starosta potvrdil agentuře AP, že v Kyjevě bylo dosud zabito devět civilistů, včetně jednoho dítěte.

Zákaz vycházení nařízený Kličkem začal v sobotu těsně před západem slunce a má trvat nejméně do pondělní osmé hodiny ranní. Jeho rozkaz jasně uváděl, že každý, kdo nemá oprávnění být v této době venku, může být považován za podvratníka.

„Pronásledujeme tyto lidi a bylo by mnohem jednodušší, kdyby na ulici nikdo nebyl,“ vysvětlil Kličko s tím, že v sobotu večer bylo zabito šest ruských sabotérů.

Postup ruských sil ve městě byl pomalejší, než mnozí vojenští experti očekávali, ale celková ruská vojenská převaha je všem známá.

„Všichni se necítí dobře,“ řekl Kličko a dodal, že zaměstnanci městské správy byli šokováni, ale ne v depresi. „Ukazujeme svůj charakter, naše znalosti a naše hodnoty.“

V posledních několika dnech byly v ukrajinském hlavním městě vidět dlouhé fronty lidí – mužů a žen – čekajících na to, aby se chopili zbraní, poté, co se úřady rozhodly volně distribuovat zbraně každému, kdo je ochotný bránit město. Panují však obavy z vyzbrojování úzkostných civilistů s malými vojenskými zkušenostmi uprostřed varování ruských sabotérů převlečených za policisty nebo ukrajinské novináře.

„Upřímně řečeno, nemáme 100% kontrolu,“ řekl Kličko. „Tento regionální obranný (systém) jsme vybudovali v krátké době – ​​ale to jsou vlastenci.“

„V tuto chvíli je nejdůležitější otázka obrany naší země,“ dodal.

V odpovědi na otázku o schopnosti města doplnit své ubývající zásoby potravin a drog chybí Clitchův pohled.

„Jsme na hranici humanitární katastrofy,“ řekl. Momentálně máme elektřinu, nyní máme v domácnostech vodu a topení. Ale infrastruktura pro dodávky potravin a léků byla zničena.“

Pak se ve stejnou dobu shromáždil jako mistr světa v těžké váze, kterým kdysi byl.

„Proto je poselstvím pro všechny, abychom společně podpořili Ukrajinu…jsme silní,“ řekl. „Každý Ukrajinec je hrdý na svou nezávislost, je hrdý na to, že je Ukrajinec, a my jsme hrdí na to, že máme naši zemi.“

