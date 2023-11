Spoluzakladatel Applu Steve Wozniak se po lehké mrtvici „vede dobře“.

„To je pro mě život v uspěchané době,“ řekl Wozniak o cestování.

Pan Wozniak, známý jako „Woz“, spolupracoval na konstrukci zařízení se Stevem Jobsem První počítač Apple v roce 1976. Podnik, který vybudovali, pomohl popularizovat osobní počítače a stal se jednou z nejvlivnějších technologických společností na světě.

Pan Wozniak opustil Apple v 80. letech, ale zůstal společnosti nablízku a pravidelně se účastní jejích významných akcí. Jeho legenda v Applu mu pomohla vybudovat obrovskou fanouškovskou základnu mezi technologickými nadšenci a jeho sláva se rozšířila za hranice technologií v roce 2009 poté, co se stal soutěžícím v populární show „Dancing with the Stars“.