Satian se připojuje k národnímu táboru 11. září | Další sportovní novinky

Chennai: Veslovací hvězda Ji Satyan, který je aktuálně v polské lize, se připojí k národnímu kempu 11. září. Satyan dříve hledal výjimku z toho, že byl součástí tábora, který začal ve čtvrtek.

Satyan, který se minulý měsíc objevil na World TT Contender v Maďarsku a na Czech Open, dorazí v následujících dnech z Polska. „Poslal jsem TTFI (Stolní tenisová federace Indie) s tím, že se připojím k táboru 11. tohoto měsíce,“ řekl Satyan v pátek TOI.

Dříve Satyan a Maneka Patra oznámili svůj záměr přeskočit to. TTFI zase uvedla, že účast na národním táboře je důležitým kritériem pro národní výběr. Ztráta tábora by mohla znamenat, že jejich výběr do indického týmu na mistrovství Asie, které se bude konat v Dauhá koncem tohoto měsíce, může být přehlédnut. Sathiyan ze své strany jasně uvádí, že neexistuje žádný konkrétní důvod pro skloňování.

Zatímco Satyan se připojí k táboru pozdě – ukáže se, jestli Maneka bude následovat. Manika i Sathiyan byli ve skvělé formě, protože minulý měsíc vyhráli titul smíšené čtyřhry na WTT Contender v Budapešti a dobře si vedli i ve dvouhře. Satyan získal titul dvouhry mužů na Czech Open.